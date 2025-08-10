Lamine deslumbra y Ter Stegen ejerce de capitán en el Gamper

Ter Stegen, en su parlamento previo al Gamper / DANI BARBEITO

El Gamper siempre es algo más que un partido y esta vez venía precedido de mucho morbo. Un morbo que se fue diluyendo conforme avanzaban los acontecimientos. Acertó el capitán Ter Stegen afrontando, micrófono en mano, su polémica, poniéndose al servicio de sus compañeros y afirmando que había que mirar hacia adelante. La afición, por su parte, también estuvo a la altura ovacionando al capitán y dando por cerrado el conflicto.

"Trabajaremos duro y sin excusas", dijo Hansi Flick antes del encuentro en dos expresiones que gustan a los barcelonistas y que tantos éxitos propició la pasada temporada. De cualquier manera, no hay duda alguna sobre un entrenador y un equipo que este año parte como favorito a ganarlo todo.

Sobre el último partido amistoso antes de que empiece LaLiga, Flick decidió que Araujo fuera el primer sustituto de Íñigo junto a Cubarsí y que Rashford ocupara el puesto del lesionado Lewandowski. Cumplieron los dos, especialmente el delantero fichado in extremis.

Eso sí, destacó una vez más un espectacular Lamine Yamal que parece aún más motivado desde que luce el diez en la espalda. Marcó dos goles y creó infinidad de ocasiones y asistencias. Otro que se sale es Fermín, que fruto de su presión marcó el primer gol de la noche y tras otra fantástica jugada de Lamine también anotó el segundo. Sin duda, rechazar ofertas y quedarse en el Barça ha sido un gran acierto

En fin, que empieza la temporada con la misma ilusión con la que se cerró la pasada y con dos nuevos refuerzos que prometen. El citado Rashford y el portero Joan Garcia que en cada encuentro demuestra que había motivos para ficharle

Ahora solo falta regresar al Camp Nou para que sean muchos más barcelonistas los que puedan disfrutar de este fantástico Barça en directo.