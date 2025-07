Lamine debe saber que un deportista de alto nivel lo es las 24 horas del día

Lamine Yamal, icono de estilo / Lamine Yamal

De entrada quiero dejar clara una premisa: no soy nadie para dar consejos a Lamine Yamal y mucho menos para esperar que me lea. Solo le interesan los consejos de sus familiares y amigos y no estoy en este círculo. Pero ello no es obstáculo para que exprese mi opinión en torno a una cuestión que siempre me ha preocupado, la formación y desarrollo de los deportistas jóvenes con madera de campeones. Chavales en etapa adolescente que por su talento competitivo y presencia mediática saltan al primer plano sufriendo una presión deportiva difícil de soportar ya que encima va acompañada de una fama impropia de su edad.

Lamine es el prototipo de este tipo de deportistas que tocan la gloria cuando todavía no han cumplido la mayoría de edad. Con dieciocho años recién cumplidos es titular del Barça, ha conquistado tres títulos, ha firmado un contrato de crack y es candidato al Balón de Oro. Lo nunca visto en precocidad. Le espera un futuro brillante siempre y cuando sea capaz de combinar su carrera deportiva con su vida privada.

A raíz de su fiesta de cumpleaños que se ha distorsionado de forma mal intencionada, se ha disparado una polémica que en nada le beneficia. Lamine no ha tenido problema en dar la cara ante la prensa cuando ha visto que su imagen se distorsionaba. Con una madurez elogiable ha dicho dos cosas que merecen destacarse. “Messi ha hecho su camino, yo hare el mío”. Una forma tajante de poner fin a las comparaciones.

“Trabajo y juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida”. Tiene razón en el fondo pero debe cuidar las formas. Un deportista de alto nivel es deportista las veinticuatro horas del día. Tiene todo el derecho a tener una vida privada pero esta debe estar en consonancia con la exigente actividad física. Un futbolista que quiere ser el mejor del mundo no puede llevar dos vidas paralelas. Ser un número 1 exige esfuerzo, sacrificio y actitud. Esto no debería estar reñido con tener ilusiones más allá de los campos de fútbol. No son incompatibles, deben ser compatibles si no caes en las malas compañías y las tentaciones peligrosas.

Hay cierto paralelismo entre la eclosión espectacular de Lamine y los éxitos de Alcazaz: los dos han llegado muy alto muy pronto y los dos no quieren renunciar a su vida privada. En este sentido no se parecen a Messi y Nadal que lo sacrificaron todo por llegar a la cumbre. Son de otra generación, han crecido en otras circunstancias y su entorno familiar también es distinto. El tenista de Murcia quiere ser el mejor del mundo a su manera. Algo parecido piensa Lamine, quiere ganarlo todo pero sin renunciar a las cosas que le gustan. Con un condicionante importante, su vida privada no debe perjudicar su vida deportiva.