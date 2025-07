Lamine: ajustar la gestión para perpetuar el mito

Lamine, en su fiesta de cumpleaños / INSTAGRAM

La caverna ha encontrado un filón en la fiesta de los 18 años de Lamine Yamal. Tras haber sido sometida por Messi durante 17 años, de repente otro rey se asoma para retomar, durante al menos la próxima década, el jardín del Bernabéu. Ya avisé que no iba a ser tan atenuante como muchos creen que el nuevo 10 del Barça sea la estrella de la selección española. Y se está viendo. El lunes, en un programa de una televisión afín al madridismo, rezaba un titular: "Lamine, tocado. ¿Y hundido?". Ven que el genio les ha pintado la cara, que existen muchas opciones de que se la vuelva a pintar y mueven el árbol para malvender la fábula del ídolo caído. ¿Qué hay que hacer? Reducir los índices de carnaza.

En Barcelona, hay que encarar este asunto de otra manera. Sin ánimo de dar lecciones, deberíamos poder articular un debate constructivo acerca de cómo hay que gestionar una aparición de tamaña dimensión. Un caso único: ser el mejor del mundo con 16, 17 y 18 años. No es fácil. Lamine tiene mucha personalidad y una determinación extrema en todo lo que hace. Dentro y fuera del campo. No debe ser sencillo entrarle con consejos. Por otro lado, hallar nexos entre la mirada de un adulto y un adolescente es un ejercicio de riesgo. No se trata de juzgar los detalles de una fiesta. Sí creo que su entorno profesional, más que el propio chaval, debería optimizar la gestión. Por ejemplo, ¿era lo correcto una fiesta y una noche en vela en vísperas de volver al trabajo? ¿Eran necesarias determinadas contrataciones? ¿Se pueden rebajar los índices de exposición y de ostentación?

En el Barça, a corto plazo, andan tranquilos. Lamine está enchufadísimo y enfocado en decidir y ganar. Pero a largo plazo, sobrevienen las dudas. Tienen a un monstruo que devora rivales y resuelve partidos. ¿Lograrán encauzarle para que lo haga durante tres lustros? Ese es el reto. Mayúsculo.