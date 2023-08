Lamine abre la puerta a buenos traspasos

La cantera nunca falla, es el futuro de cualquier club de fútbol en cualquier tiempo y circunstancia y la tabla de salvación a la que agarrarse en épocas de crisis económica, como le está ocurriendo ahora al Barça. Por eso no hay que dejar de invertir nunca en la formación de futuros futbolistas.

Es el dinero mejor empleado; desde luego, infinitamente mejor que usarlo de forma desmedida en fichajes que siempre tienen un riesgo. No hace falta repetir aquí la serie de innumerables irresponsabilidades cometidas en fichajes que no valían ni la mitad de lo que se pagó por ellos ni, por supuesto, justificaban los salarios fuera de lugar que se avinieron a pagarles.

Es lo que ha llevado al Barça al borde de la quiebra y obliga a vender activos y a no poder reforzar la plantilla como le gustaría a Xavi y los técnicos. Sin embargo, sí es necesario recordar y poner en valor la fortaleza de la cantera, que ofrece al equipo el potencial para mantenerse en la élite competitiva.

EL MÁS RENTABLE. Es evidente que este año no ha habido fichajes deslumbrantes. Faltan Cancelo y Joao Félix, pero vienen rebotados y de rebote. Casi todo se ha hecho a base de coste cero y cesiones y, en todo caso, traspasos muy bajos. No hay dinero para más. Pero sí hay estrellas, las de la cantera. La irrupción de Lamine Yamal es la confirmación del éxito de la política de cantera.

Con solo dieciséis años se planta como el delantero más rentable del equipo. ¿Cuánto vale ya este jugador en un mercado en el que las jóvenes promesas cotizan al alza? Y no solo eso, ¿cuánto se ahorra el Barça en posibles fichajes que ya no deberá realizar? Piensen en Bernardo Silva, que hasta hace poco era el gran deseo de Xavi.

Y no solo eso, ahora que está Lamine, desde luego Raphinha o Ferran ya no son tan necesarios y un posible traspaso, si llegasen buenas ofertas, ya no sería traumático.

¡Ojalá el chaval hubiera aparecido la pasada temporada! La cantera abre un sinfín de posibilidades, todas positivas. De ahí que hoy toque también aplaudir la renovación de Fermín, otro que dará que hablar.