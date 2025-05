Lamine 2031, la culminación de un guión antológico

Lamine será el próximo '10' del Barça / SPORT

Corría febrero de 2024. En las semanas de enero, Xavi Hernández, tras una dolorosa derrota en casa ante el Villarreal, había anunciado su deseo de irse en junio. El equipo no daba con la tecla y el ruido, tanto deportivo como institucional, era dañino. En esas, trasciende un secreto a voces: Kylian Mbappé, tras siete años de sainete, iba a recalar en la castellana. Del barcelonismo se apoderó el silencio. El pavor. En junio, la fotografía era el Madrid del doblete reforzado por el entonces presunto mejor jugador del mundo contra un Barça sin títulos, lleno de incertidumbres y una inmensa pléyade de talentos de la Masia, liderada por el imberbe Lamine Yamal, renovado provisionalmente por ser menor de edad. Ellos se preparaban para cerrar la liga en noviembre, algo que se decía sin rubor y no nos atrevíamos a censurarlo. Ese era el escenario.

En aras a mejorar, reparamos en la pericia de Flick, en la refundación de Pedri, en la progresión de Cubarsí, en la resurrección de Lewy o en la ascensión de Raphinha. Jamás, por supuesto, al nivel que se dio. Nadie reparó, sin embargo, en la explosión de Lamine Yamal, una pieza de orfebrería hecha en las calles de Rocafonda, modelada en la Masía, impulsada por Xavi y rematada por Hansi. Una bomba que ha hecho añicos el proyecto de Florentino, ha mandado Ancelotti a Brasil y le ha metido el agua en casa a Mbappé. Zidane, uno de los ídolos del nueve blanco, suelta que no vio nada igual a esa edad, y los niños del mundo sólo quieren ser como Yamal. En ese febrero del 24, dije que no cambiaba media oreja de Lamine por las dos piernas de Kylian. Hoy, cuatro clásicos, tres copas y una renovación después, digo que me quedé muy corto . Muchísimo más de lo que pude imaginar