LaLiga rompe la baraja de TV

La lucha de estilos en el fútbol es habitual. Hay quienes salen al ataque desde el minuto uno y quienes salen a contemporizar. Y LaLiga claramente ha decidido que tiene que ir rápido a por el gol en la partida audiovisual que se ha abierto en esta recta final de 2025. Su nuevo ciclo no comienza hasta 2027-2028, pero la decisión de UEFA de sacar a la venta la Champions League estos días probablemente le ha llevado a anticipar la jugada. Y no es para menos, pues en esta licitación se juega 990 millones de euros; es decir, casi la mitad de todos sus ingresos por televisión.

La jugada no es menor. UEFA y clubes han decidido que las plataformas internacionales deban pujar a la vez en España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Y LaLiga quiere evitar ser la segunda en cola cuando todo apunta a que en España será un pulso entre Movistar Plus+ y DAZN. Si esperaba a 2026 para lanzar su concurso, se arriesgaba a que las plataformas llegasen con menos músculo presupuestario al haber centrado el tiro en las competiciones europeas. Y si hay subasta entre los dos grandes candidatos, mejor.

La composición de los lotes diseñados por Javier Tebas ya apunta en la dirección de obligar a las dos compañías a pensar muy bien cuánto dinero quieren poner sobre la mesa. En el variado menú de opciones, LaLiga ha incluido varios paquetes en los que no sólo un operador puede quedarse con siete o nueve partidos en exclusiva, sino que encima puede tener todos los enfrentamientos directos entre Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Un caramelo para quien quiera tener un producto premium y exclusivo que complemente perfectamente con tener la Champions League. ¿Intuyen a por quién puede ir la indirecta?

Tampoco sería descartable que vuelva producirse un escenario como el actual, en el que la plataforma de Telefónica tiene cinco partidos y sublicencia los otros cinco que se quedó DAZN. Ahora bien, la estrategia del grupo de telecomunicaciones en los últimos meses -especialmente tras ver rebajada su presencia en baloncesto- podría apuntar a una nueva ofensiva en busca del predominio en el terreno futbolístico.

Tras perder la ACB y la NBA -sí mantiene la Euroliga-, Movistar Plus+ puede decir que cualquier aficionado de Madrid, Barça y Atleti necesita su producto. Y con el aficionado al fútbol, la apuesta es sobre todo de capilaridad regional, incluyendo Segunda División, Primera Federación y Copa del Rey.

El fútbol sigue siendo el ancla del negocio audiovisual en España. Y LaLiga quiere que, en esta guerra de derechos, el fútbol español siga siendo la joya de la corona. Aunque para ello haya que mover ficha antes de tiempo. Porque sí, en este negocio, el tiempo también es poder.

Hólding Futfem FC

Los inversores están claramente identificando el fútbol femenino como un territorio fértil para la construcción de holdings de clubes. En un contexto de rápido crecimiento de las competiciones y con clubes históricos tratando de minimizar las pérdidas iniciales de esta apuesta, la reciente operación del Monarch Collective con el FC Viktoria Berlin de la Frau Bundesliga ilustra este fenómeno. Fondos principalmente con capital norteamericano adquiriendo piezas del tablero global con las que construir estructuras que permitan escalar la estructura corporativa de forma eficiente y tejer una red global de captación de talento.

Lo que juega a favor de ese modelo es, precisamente, que todavía existen equipos independientes —no necesariamente ligados a grandes marcas masculinas— que ofrecen una flexibilidad mucho mayor para la construcción de una identidad propia y no operar bajo la sombra de la “versión femenina de…”. El legado de un club histórico puede tener un grandísimo valor, pero también ser una losa importante a la hora de innovar.