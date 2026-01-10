LaLiga tiene un (grave) problema

Soy plenamente consciente de que mañana domingo podría ‘comerme’ mis palabras, porque me alineo con quienes piensan que, si el Barça de Flick juega al nivel de las últimas semanas, conquistará nuevamente la Supercopa de España. Una final siempre es una final, desde luego, y al Real Madrid nunca se le debe dar por muerto, es cierto, pero ves cómo ha llegado uno y otro a Arabia y no hay color. El Barça vuela y el Madrid va renqueando.

El Barça, precisamente desde que fuera derrotado por el Real Madrid en el Bernabéu, ha conseguido alcanzar ese punto de cocción perfecto que ha coincidido, entre otras muchas cosas, con la recuperación de Raphinha y Joan Garcia, el gigantesco paso adelante que ha dado Fermín y la consolidación de ese maestro del balón y de los tiempos que es Pedri.

El Real Madrid, por su parte, mastica tornillos partido tras partido, incapaz de enamorar con su juego, a trompicones, dependiente más que nunca de Mbappé. Xabi Alonso ni ha mejorado el sistema de juego ni el fútbol de su equipo. También porque los fichajes que ha hecho esta temporada el conjunto blanco, de momento, y salvo Carreras, están dejando mucho que desear, sobre todo Mastantuono a quien, torpemente, se lo ha querido comparar con Lamine Yamal. Incluso el sueco Roony Bardghji, cuando sale, brilla más que el joven argentino.

De hecho, cuando este Barça se muestra intratable y pletórico como en los últimos partidos, con esa fluidez y confianza, no tiene rival en la Liga española y eso, a mi juicio, es grave, porque el nivel de la competición doméstica ha bajado muchos enteros y ha ido perdiendo calidad en las últimas temporadas a pasos agigantados. Será por la estricta norma del Fair Play, por la enorme diferencia que hay entre clubs en la distribución del dinero de los derechos de televisión, será por lo que sea, pero LaLiga hace aguas. Y Javier Tebas debería tomar buena nota.

Que en los últimos diez años, salvo en la temporada 2023-2024 (Girona), siempre hayan quedado entre los tres primeros Barça, Real Madrid y Atlético (algo que no ha ocurrido en las grandes ligas europeas), demuestra que algo falla en LaLiga. Nadie más puede sentarse a esa mesa. Si la llamada ‘clase B’ no es capaz de asomar la cabeza, de progresar, de aspirar a ser protagonista, la competición doméstica pierde interés. Hace tiempo que viene ocurriendo: más del 80% de los partidos de LaLiga no despiertan interés alguno. Por eso, entre otras razones, los aficionados se enganchan a la Premier League y a la Champions. Hay más calidad, más igualdad, mejores jugadores y partidos.

Un botón de muestra lo tenemos con equipos como el Valencia y el Sevilla, otrora capaces de plantar cara a Madrid y Barça, incluso de conquistar títulos nacionales y europeos... y ahora, ambos luchando por no bajar a Segunda División. O la Real Sociedad, que se ha visto obligada a desprenderse de sus mejores futbolistas y pasa más tiempo por la parte baja de la tabla clasificatoria que por arriba. O Betis y Villarreal, que enseñan la ‘patita’ unas semanas haciendo un fútbol de autor, pero acaban desinflándose. Por no hablar del Athletic, que ha perdido todas sus señas de identidad para acabar haciendo un fútbol vulgar.

Solo un Barça indolente, contemplativo o sin actitud, podría perder Liga, Copa o Supercopa. Ha llegado al último tercio de la temporada pletórico. Mañana veremos si el Madrid tiene el antídoto.