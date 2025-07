El lado bueno del presidente Laporta

SPORT.es

Cuentan que los gritos del presidente Joan Laporta el pasado miércoles, justo después de la presentación de Rashford y camino del restaurante Botafumeiro, se escucharon por media Barcelona. Acababan de confirmarle que no viajaban a la gira de Japón y su reacción fue airada.

Es posible, o casi seguro, que esa monumental bronca sirviera para que al día siguiente todo se solucionara y emprendieran, como si nada, el viaje al país del sol naciente. Gestionar el club con una estructura familiar tiene estas cosas. Es fácil meterle la bronca a un pariente, amigo o socio, pero resulta muy difícil tomar decisiones drásticas y profesionales. Este es el día a día del Barça de Laporta. Se repiten las crisis, pero nunca aparecen los responsables.

El lado bueno del presidente es que sabe de fútbol, es valiente, comunica bien y no le tiembla el pulso cuando se tiene que explicar o, incluso, defender o maquillar una mentira. El elaborado video que el Barça lanzó el pasado 25 de junio anunciando a bombo y platillo la vuelta al Camp Nou con Laporta como protagonista y la posterior afirmación de la vicepresidenta corroborando que el objetivo era que entraran 60.000 espectadores es una muestra de ello. Y lo es, porque ayer sábado, en una entrevista en Mundo Deportivo, Laporta no tuvo reparos en afirmar que es cierto que salía en el video, pero que él no decía nada.

En fin, que este domingo se celebra el primer partido de esta temporada con un equipo con dos interesantes refuerzos. El portero, Joan García y el delantero, Marcus Rashford. El trabajo de la dirección deportiva está hecho. Eso sí, habrá que ver ahora cómo se resuelven sus inscripciones, cuándo será el regreso al Camp Nou o cuál es el balance económico de la pasada temporada.

A por la final

La selección española liderada por Alexia y Aitana intentarán esta tarde demostrar que son las mejores de Europa. Un título que todavía no han logrado y que sería una muestra más del auge y buen trabajo que se está haciendo en el deporte femenino. Un logro, además, que convertiría de nuevo a Alexia en la máxima favorita para conquistar otro Balón de Oro.