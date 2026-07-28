El laberinto Ferran Torres

El futuro de Ferran Torres en el Barça se ha complicado en las últimas semanas de una manera tan grave, que ahora mismo la posibilidad de que acabe en el PSG o, aún peor, se marche gratis el próximo verano, es tan real como la vida misma. Alrededor de Ferran convergen una serie de circunstancias que no son habituales.

Un futbolista incomprendido por la afición, que nunca le ha valorado por los goles que marca sino por los que a veces falla, como todos los delanteros, por otra parte, se llamen como se llamen, si acaso con la excepción de Messi. Tal vez se debe a que Ferran llegó en aquel mercado de invierno a la desesperada con el que Xavi, también acabado de aterrizar, intentaría levantar el vuelo de un Barça en reconstrucción. Tampoco salió barato, 55 millones más variables, con lo que se fue creando la idea, mala idea, de que era un fichaje fallido.

Con el tiempo, Ferran ha demostrado que tiene un sitio en la élite, pero ya le habían colgado la etiqueta y, por otra parte, también hay que reconocerlo, los medios de comunicación no ayudamos a quitársela. Pero lo que ya es más extraño es que los técnicos del club, que deben estar al margen de opiniones y críticas externas, también hayan abonado esta dinámica alrededor del jugador.

Sorprende que se haya llegado casi al límite temporal para su renovación sin haber dado un paso al frente, máxime cuando esta temporada ha sido el máximo goleador del equipo. Sorprende que Flick, que forzosamente ha de estar satisfecho con su rendimiento, dado que ha cumplido de sobras con el rol de revulsivo que le ha dado, no haya apretado más para iniciar negociaciones antes de que pudieran salir los buitres de turno revoloteando por un jugador que llega a su última temporada de contrato y que podrían olerse que no está demasiado a gusto con su situación.

Dejar escapar a Ferran sin tener atado a un '9' y con Julián Alvarez en el alero, sería una temeridad

Sorprende, pero es lo que hay. El Mundial ha acabado de enredarlo todo, entre otras cosas porque se cortó la poca comunicación que había y Ferran ha multiplicado su valor y su cotización, respondiendo a Luis de la Fuente y, sobre todo, por el histórico gol que ha hecho campeona del mundo a España. Por si había alguna duda, ya no queda ninguna. Ferran Torres es el mejor cuarto delantero de cualquier gran equipo y también de la mejor selección del mundo. Luis Enrique, que no necesitaba más pruebas, le tiró la caña antes de que el gol mundialista le disparara hasta la cima. Y Ferran se sintió querido. Ahora todo es más difícil.

La cuestión es que Ferran se ha convertido en una piedra en el zapato de Deco. Por si fuera poco, ha trascendido que hay una cláusula de ocho millones para el City en el caso de que el Barcelona le renueve. ¡Más leña al fuego! Y para acabar de envenenarlo todo, aparece el Madrid de Mourinho aunque solo sea para subir el precio de la renovación. Y en el final de la encrucijada, se impone la sensación de que el jugador ya está de acuerdo con el PSG y que el Barça está pensando en un sustituto clase B.

¿Quieren que les diga una cosa?, no me gusta cómo mea la perrita. Si el Barça acaba perdiendo a Ferran se va a meter en un lío muy gordo, pues perderá a un goleador de emergencia, una garantía para desencallar los partidos que se ponen feos. Ya lo he dicho: el mejor cuarto delantero por definición, pero también un buen delantero titular por valor y condiciones. Un especialista que no es fácil de encontrar y que, en caso de encontrarlo, no sería mejor que él. Y a todo eso, todavía sin delantero centro después de la marcha de Lewandowski y con Julián Alvarez en el alero. Dejar escapar a Ferran en estas circunstancias sería una temeridad.