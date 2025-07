El laberinto del '11' tras el 'no' de Nico Williams

Luis Díaz y Rashford, objetivos del Barça / SPORT

El fichaje prioritario que Hansi Flick ha reclamado a la dirección técnica se está haciendo esperar y todo indica que se está imponiendo una actitud de prudencia después de que el 'no' de Nico Williams hiciera saltar por los aires la operación que se interpretaba como ideal para las necesidades del equipo barcelonista.

El caso es que el fichaje del '11' ha entrado en un laberinto en el que no es fácil llegar a conjugar todos los intereses en favor del Barça. Cada candidato tiene su pros y sus contras, no como sucedía con el extremo del Athletic, que reunía todas las condiciones: extremo puro y zurdo para tener desequilibrio en las dos bandas y aliviar a Lamine del marcaje exclusivo y agobiante de las defensas contrarias, edad, atractivo mediático, sinergia personal con Yamal y un precio razonable.

Asumido que todo esto no se logrará, el objetivo es conseguir el máximo beneficio con el menor riesgo, que no coste, que también, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el riesgo de Luis Díaz está en que no es un extremo puro y que con su edad no se puede repartir la amortización en muchas temporadas para que sea más soportable.

Con Rashford, el riesgo es saber hasta qué punto su fama de conflictivo es cierta y se puede asumir. Una cesión sería la fórmula ideal, lo pruebo y decido, pero el Manchester quiere cash y además su ficha es altísima, tanto que si él y el equipo inglés no colaboran, está fuera de toda decisión razonable.

El éxito, seguramente, estará en no precipitarse.