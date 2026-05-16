Kilos y kilos de palomitas

Las palomitas son un producto que normalmente acostumbra a consumir la gente cuando se sienta delante de una pantalla, bien sea de televisión o de cine, a ver un espectáculo. Los aficionados del Barça han agotado existencias en Catalunya con un consumo fuera de lo normal en las últimas semanas, lógico con todo lo que ha ido pasando en el Santiago Bernabéu.

A una temporada ya mala del Real Madrid, con episodios como el enfrentamiento entre Vinicius y Xabi Alonso, la destitución del entrenador que llegaba para hacer invencible al equipo blanco o la eliminación de la Copa del Rey ante el Albacete en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo, se han ido sumando en las dos últimas semanas episodios de aquellos que permiten al eterno rival mojar pan. Justo una semana antes del Clásico, Kylian Mbappé aparecía lejos de Madrid con su nueva pareja mientras sus compañeros jugaban ante el Espanyol en Cornellà. Días más tarde, con el partido ante el Barça a la vuelta de la esquina, se supo que Rüdiger había abofeteado a Carreras. Un juego de niños con lo que pasó después. Dos peleas en dos días consecutivos entre Tchouaméni y Fede Valverde que acabaron con el uruguayo, segundo capitán de la plantilla, en el hospital y con varios puntos de sutura. El esperpento siguió con la puesta en escena de los blancos en el Clásico. No comparecieron en el Spotify Camp Nou. Fácil victoria azulgrana y celebración del título de Liga en sus narices con más risas cuando Mbappé siguió haciendo de las suyas lanzando en sus redes una publicación con el texto, Hala Madrid, publicación que aparecía cuando el marcador ya era de 2-0 para el Barça.

Parecía que ya nada podía superar lo vivido, pero entonces apareció el pasado martes Florentino Pérez para ofrecer una rueda de prensa ridícula y bochornosa en la que reconoció haber actuado como un mafioso durante muchos años, haciendo y deshaciendo a su antojo, pero en la que se vio también a un dirigente muy desorientado que dista mucho del que fue algún día. Provocó muchas risas, pero también lástima.

Y cuando parecía que todo acabaría con el juicio de la afición en el Santiago Bernabéu en el partido contra el Oviedo, volvió a escena Mbappé para enviar un duro mensaje a su entrenador, al que también están enfrentados unos cuantos jugadores españoles de la plantilla como Carvajal, Ceballos, Carreras, Fran García...

En Catalunya están llegando más camiones de palomitas para reponer existencias porque el espectáculo parece no tener fin. Parece asegurado por Florentino Pérez, que renovará el cargo tras haber convocado elecciones para desactivar a la débil oposición que tiene, sin reconocer nunca que es culpable de muchos de los males de su club.