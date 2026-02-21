Kane, Julián y Haaland son los Pogba, Mbappé, Beckham, Cesc o Makaay de antaño

Por lo visto en esta primera semana de precampaña electoral habrá juego sucio entre los socios que aspiran a ocupar el lugar más preferencial en el palco del Spotify Camp Nou. Se ha podido comprobar con declaraciones cruzadas y también con el primer debate fallido entre los responsables de los proyectos deportivos de las cuatro precandidaturas y las posteriores explicaciones.

Habrá guerra sucia y también nombres. El regreso de Messi ya ha salido y estos días han impactado en la precampaña otros jugadores como Harry Kane, Erling Haaland y Julián Álvarez.

No es ninguna novedad que aparezcan nombres de jugadores que ilusionen a los socios en busca de firmas y después de votos. Ha pasado siempre y vamos a recordar algunos de los fichajes que se han prometido o insinuado en anteriores campañas electorales. En la del año 2021, pocos nombres, quizá lógico teniendo en cuenta que eran tiempos de crisis y pandemia. Víctor Font habló abiertamente de Xavi Hernández y Jordi Cruyff, mientras Toni Freixa prometió la llegada de un central y dos delanteros importantes, deslizando los nombres de Erling Haaland y Kylian Mbappé. Jordi Farré se decantó por el regreso de Neymar, mientras Emili Rousaud, además del regreso del brasileño, habló de la llegada de dos cracks.

Pasemos a las elecciones del año 2015. El presidente saliente anunció la llegada de Arda Turan y Aleix Vidal, fichados por la junta gestora y habló de Paul Pogba. El francés era una de las grandes estrellas por aquel entonces del fútbol europeo. El propio Joan Laporta habló de él. Agustí Benedito, que también habló de Verratti y Di María, incluso deslizó movimientos con la Juventus por Pogba. Freixa, sin decir nombres, anunció que llegarían dos jugadores importantes y se relacionó a Sergio Ramos con la precandidatura de Jordi Majó, que anunció a Michael Laudrup como director deportivo.

Pocos nombres se dieron en las elecciones del año 2010, que tuvieron como candidatos a Sandro Rosell, Agustí Benedito, Jaume Ferrer y Marc Ingla. El nombre más recurrente fue el de Cesc Fàbregas, especialmente por parte de la candidatura de Rosell.

Mucho más jugosas en cuanto a nombres fueron las elecciones del año 2003. Laporta prometió la llegada de David Beckham y su candidatura habló también de Ronaldinho, que fue quien acabó llegando, y Rüstü Reçber. Lluís Bassat llevaba a Pep Guardiola como director deportivo, mientras Josep Maria Minguella dio un montón de nombres: Lucio, Deco, D’Alessandro, Makaay, Robinho... Algunos de estos nombres también estuvieron relacionados con Majó. Muchos nombres y pocas llegadas