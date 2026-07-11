Julián o Haaland. ¿Jugamos?

Porque esto sólo puede ser un juego. Erling Haaland, tal vez con Harry Kane, el killer más deseado del momento, no es una opción real. Según garantizó el propio Manchester City, como respuesta al acoso del candidato Enrique Riquelme en las últimas elecciones al Real Madrid, el contrato del “cyborg” noruego no contiene claúsula y el club citizen no va a negociar con nadie la venta de su futbolista más determinante. Es decir, seguirá goleando en el Ettihad. Sucede que a raíz de su exhibición ante Brasil y la escasa aportación - casi nula - de Julián Álvarez en el Mundial se ha recrudecido el debate sobre la conveniencia o no de ambos perfiles en el Barça. Mañana se cumple una semana desde que Haaland acribillara a Ancelotti y Vinicius en Nueva Jersey con dos golazos que le definen: anticipación en el juego aéreo y zapatazo desde la frontal. Desde ese instante, una pregunta tomó de manera casi abusiva las redes: ¿a quién te llevarías antes, a Julián o a Haaland? Como me mola jugar, voy a jugar. Un poquito.

De entrada, ni que decir tiene que la mayor parte de las encuestas planteadas se resolvieron a favor del delantero escandinavo. 20 goles del argentino contra los 41 de Erling. Y por supuesto, un estado de forma dispar. El nueve del City llegó como un tiro al mundial, mientras que el crack del Atleti arrancó con el tobillo dañado y anda lejos de su papel en Qatar. En las encuestas, el contexto es clave. Esa misma pregunta, el día después del desastre del City en la Champions, con el hat trick de Valverde y Haaland en el limbo, ¿qué respuesta hubiera arrojado? Nada que ver. Para mí, ambos son buenísimos. Jóvenes, amortizables y claves en su prime. Pero hemos venido a jugar y, por descontado, voy a elegir.

Erling es brutal definiendo y transitando. Nadie - sólo Kane - tiene tanto gol. Pero necesita que le alimenten. Julián no tiene el martillo del noruego, pero fuera del área se asocia, pausa, acelera, entiende el juego y golpea de manera espectacular. Un gran lanzador de faltas. Ojo, en un año difícil, se ha ido a los 20 goles (10 en Champions) y 9 asistencias. Hace dos años, se fue a los 29, casi la media de Lewandowski. Ni en el margen de mejora, - en el Camp Nou pisaría tres veces más el área -, ni su encaje en el faro combinativo que pretende Flick, ni su química con los Olmo, Lamine o Pedri puede estar en duda. A un futbolista, te lo crees o no te lo crees. Si te lo crees, no decides en función del momento que atraviesa. Y Flick parece tenerlo claro. Yo también. El argentino hace más cosas, es más completo que el noruego y más joven que Kane, aunque con éste ya dudaría más. Si me dan a Erling, contentísimo. Pero si debo elegir, elijo a... “La Araña”. Sin titubeos.