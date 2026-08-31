Julián, esta es la lección que puede enseñarte Gabriel Jesús

El 19 de junio de 2016, el periodista por el que pasan todas las exclusivas del Barça relacionadas con Brasil, nos dio la noticia: el club blaugrana acababa de ofrecer 19 millones de euros por Gabriel Jesús, la flamante estrella del Palmeiras de solo 18 años, y Luis Enrique, entrenador culé, ya había dado el 'ok' a la operación. La bomba lanzada por Joaquim Piera, que ocupó aquel día la portada de este periódico, fue recogida por medios de todo Brasil y de medio mundo. Sin embargo, el Manchester City de Guardiola fue más rápido, se avanzó a todos los clubes europeos que pujaban por la nueva gran estrella brasileña, y se lo quedó al cabo de solo dos meses.

Desde aquel lejano 2016, podemos decir que la trayectoria del brasileño no ha cumplido con las enormes expectativas que se habían depositado en él. En el City, a pesar de su excelente registro de 95 goles en 236 partidos y de demostrar su gran versatilidad, nunca pasó de ser el segundo o tercer delantero. En el Arsenal, mermado por las lesiones, ha tenido un papel secundario, y en la canarinha ha alcanzado la discreta cifra de 19 goles. Aquella joven estrella rutilante parecía haberse quedado a medio camino, cuando de repente ha llegado el Barça y, por sorpresa de todos, ha hecho oficial este impactante fichaje, que curiosamente cierra el círculo que se abrió hace exactamente una década.

Quizás sea por su olfato goleador, quizás por su versatilidad, quizás por su sacrificio defensivo: lo cierto es que muy pocos jugadores en el mundo pueden decir hoy, como Gabriel Jesús, que fue deseado por Luis Enrique, dio el salto al fútbol europeo con Guardiola y se convertirá en el 'nueve' oficial en la tercera temporada de Flick. Es muy difícil encontrar a otro jugador con tanto pedigrí en la aristocracia de técnicos blaugrana, y es casi imposible que tres entrenadores de este nivel se equivoquen a la vez. Cierto, es un jugador en horas bajas que ficha por el club más exigente cuando su carrera ya estaba en una curva descendente, pero, como dice el dicho, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Sí, algo de Gabriel Jesús debe casar muy profundamente con el ADN blaugrana.

En el fútbol, como en la vida, todo vuelve: aquel niño que "descubrió" Joaquim Piera regresa ahora a su propio pasado para cumplir un sueño que ha tenido que esperar diez años enteros, con sus noches. Un mensaje que vale para Gabriel Jesús, pero también para Julián Álvarez: la única fórmula infalible para cumplir los sueños se llama paciencia.