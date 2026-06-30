Julián Álvarez y la 'Regla de Oro'

Estaremos todos de acuerdo en que uno de los mejores consejos que unos padres pueden dar a sus hijos es aquel que dice: "No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti". Es el principio moral llamado la 'Regla de Oro', un pilar que incluso inspiró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mundo funcionaría mejor si lo aplicáramos, ¿verdad?. Sin embargo, ya saben lo que se dice: “Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Como aquí hablamos de fútbol, traigo este concepto para evidenciar la hipocresía instalada en un deporte donde no hay ni un solo club de élite que pueda presumir de jugar limpio y de cumplir a rajatabla con la literalidad de la ley. Sí, me dicen que en Japón lo hacen, pero aquí la realidad es otra.

Que el Atlético de Madrid se muestre ofendido porque el FC Barcelona haya hablado con Julián Álvarez, y encima amenace con denunciar al club ante la FIFA, es para mear y no echar gota, con perdón. ¡Que levante la mano el club que, antes de fichar a un futbolista, no hable previamente con su agente y con el propio jugador a espaldas de su equipo actual!

Pongamos algunos ejemplos. Recuerdo el monumental enfado del PSG cuando el Barça tocó a Marquinhos, Verratti o Thiago Silva. O cuando el Real Madrid puso en marcha la 'operación Mbappé', que se alargó durante dos años. Sin embargo, el PSG olvida la estrategia que armó con Neymar para forzar su salida del Camp Nou; una operación sencilla porque bastaba con abonar su cláusula de 222 millones de euros, como finalmente ocurrió.

A pesar de tenerlo todo firmado con los parisinos meses antes, Neymar completó la gira por Estados Unidos con el Barça aquel verano de 2017. Mintió a todos: compañeros, directiva y opinión pública. ¿Por qué? Porque necesitaba que llegara el 1 de agosto para cobrar una parte de su suculenta prima de renovación. El FCB no la pagó y el asunto terminó en los tribunales, donde el club exigió la devolución de la parte ya adelantada. Por eso resulta incomprensible que Joan Laporta terminara perdonándole dinero a un Neymar que se rio del Barça y lo engañó. Pero claro, había que quedar bien con Pini Zahavi.

Se suele decir, a propósito de lo que ocurre con Julián Álvarez, el Atlético y el Barça, que un futbolista siempre acaba jugando donde él quiere. Sí y no. Miren el caso de Leo Messi, el jugador con más poder comercial y mediático del planeta. El 25 de agosto de 2020 pidió por burofax la rescisión de su contrato amparándose en una cláusula de escape unilateral. El entonces presidente Josep Maria Bartomeu defendió a capa y espada que dicha cláusula había expirado y se negó en redondo a negociar. Cosas del destino: el que defendió la continuidad de Leo es vilipendiado, y el que lo terminó echando... En fin.

Si el día de mañana el PSG tentara con una oferta mareante a Lamine Yamal y le pidiera declararse en rebeldía, o que provocara un distanciamiento, para forzar su traspaso, el Barça no tendría derecho a quejarse. Al fin y al cabo, es exactamente lo mismo que ahora le están pidiendo hacer a Julián Álvarez: entrar en conflicto con el club con el que tiene un contrato en vigor.

Si Deco, yendo de la mano con los agentes del delantero argentino, cree que esta fórmula de desgaste ablandará al Atlético de Madrid, perfecto. A ver cómo termina. Lo que resulta contradictorio es la feroz crítica que en su momento lanzaron Deco y Laporta contra el canterano Dro y su agente, Iván de la Peña, por marcharse al PSG. En este negocio, todos miran por su propio interés y ninguno cumple la 'Regla de Oro'. Así que, por favor, que nadie se haga el ofendidito.