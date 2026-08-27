¿Y si Julián Álvarez fuera Lamine Yamal?

El mundo del fútbol de élite, aunque sea un negocio que mueve miles de millones de euros en traspasos y comisiones, no se puede comparar absolutamente con ninguna otra actividad comercial/empresarial. Por una sencilla razón: el fútbol es sentimiento, pasión por unos colores y un escudo... y también una enconada rivalidad. Una rivalidad que, muchas veces, nubla el sentido común. Si el Real Madrid, por ejemplo, ofreciera 500 millones de euros por Pedri, seguro que el FC Barcelona ni se lo plantearía. Si el Barça ofreciera lo mismo por Mbappé, tampoco.

La situación del ‘Caso Julián Álvarez’ nos enseña una vez más cómo una misma realidad se analiza de forma diferente según convenga. Encajar los intereses del club, el Atlético de Madrid, y del jugador no es nada fácil. El problema radica cuando tomamos partido por una de las dos partes según sea el color de nuestra camiseta.

Entiendo perfectamente el enojo del Atlético por la OPA que le ha lanzado el Barça por Julián (creo que Laporta se equivocó al admitir públicamente la oferta y decir que no era eterna, porque cabreó a los dueños del Atlético de forma innecesaria), como el Barça, en su día, se quejó del PSG por tocar a Leo Messi o el enfado del PSG con el Real Madrid por su acoso con Mbappé. En el mundo de verdad, el real, el de los negocios, existen los contratos. Y se respetan o se negocian, pero no se pueden romper, saltar o incumplir a la torera. Hay penalizaciones, multas, incluso riesgos penales...

Efectivamente, en el fútbol profesional hablamos de personas con obligaciones y derechos, con sentimientos, no son una mercancía, pero esos futbolistas de élite han firmado unos contratos libremente, sin coacciones, y reciben a cambio una gran cantidad de millones (sintamos solidaridad por quien no puede llegar a final de mes). Hay unas reglas de juego, unas cláusulas de rescisión y sin embargo ocurre que hay jugadores que exigen que se cumpla solo su voluntad, su deseo, sin importarles en absoluto esos compromisos firmados o el perjuicio que pueda ocasión su comportamiento.

Imaginemos por instante que Lamine Yamal recibe una oferta del PSG que triplica sus emolumentos en el FCB. Y que el PSG le pide a Lamine que públicamente haga un guiño de querer cambiar de aires y lo hace. Sean sinceros: ¿cómo reaccionaríamos en Barcelona? ¿Pediríamos que el Barça lo vendiera al PSG para que el Camp Nou no fuera Alcatraz? ¿Acusaríamos al Barça de no respetar la voluntad del jugador bajo la premisa de que el futbolista siempre ha de jugar donde él quiera o que aquí no cabe nadie que no desee estar?

Quienes así piensan deberían haber criticado duramente a la anterior junta directiva por no haber acatado la voluntad de Leo Messi de abandonar el FC Barcelona después de haber enviado aquel famoso burofax en agosto de 2020. Leo respetó la voluntad del club y el acuerdo vigente, se quedó y terminó ganando la Copa del Rey del 2021... y deseando renovar su contrato. Después ya saben lo que pasó.

Sinceramente, entiendo tanto al Atlético de Madrid como a Julián. El club colchonero no necesita el dinero y quiere competir de tú a tú con el Real Madrid y el Barça por la Liga (ya le eliminó de la Copa del Rey y de la Champions la temporada pasada). Si el Atlético desea construir un equipo fuerte y con futuro, ¿cómo va a aceptar desprenderse, así como así, de su mejor baza futbolística para que, encima, acabe en las filas de su máximo rival deportivo? Desde la óptica futbolística es de sentido común.

¿Se imaginan que Nike le ofreciera a Adidas una cantidad obscena de dinero para que liberara a Messi o a Lamine Yamal de sus compromisos contractuales para fichar por la multinacional estadounidense?

Y afirmo que también entiendo a Julián porque ha visto que difícilmente podrá optar a ganar títulos en el Atlético. Parece ser que no le gusta el fútbol que hace su equipo y debe creer que en el Barça tendrá más oportunidades de levantar trofeos y disfrutar de un juego más ofensivo.

No olviden el pasado más reciente. El FCB habló con el Atlético para fichar a Griezmann en julio de 2019 y su CEO, Gil Marín, le remitió al pago íntegro de la cláusula, cosa que así hizo el Barça: 120 millones de euros. Igualmente, recordemos que Neymar y su padre pidieron al FCB negociar su traspaso al PSG. “Nanai de la China”, dijo el Barça, que se remitió a la cláusula y que fue abonada por el PSG: 222 millones del ala.

Los clubs siempre van a su bola cuando les interesa (ya han visto el trato que el Barça ha dado a Marc Casadó, sin dorsal para forzar su salida) y los futbolistas, tres cuartos de lo mismo. El Barça ha contratado al portero croata Livaković que literalmente se negó a jugar hace solo seis meses un partido de Copa del Rey con el Girona para poder salir del club en el mercado de invierno. Y lo consiguió.

Como ven, en todos los sitios cuecen habas. Y si las partes no se ponen de acuerdo, ya saben: que mande el contrato.