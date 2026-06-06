¿Julián Álvarez? Dadme a Harry Kane

El fichaje del delantero centro no será coser y cantar para el FCBarcelona. Julian Alvarez es la prioridad. El Atlético no se pondrá de cara con esta venta por diferentes razones. La primera es la tensa relación existente entre Mateo Alemany y Joan Laporta y Deco después de los mensajes cruzados de unos y otros en las elecciones al Barça. No acabaron bien, por lo que el acuerdo, si llega, debería ser siempre a través de intermediarios. Nunca será un diálogo directo porque hay demasiadas rencillas abiertas entre ambas partes.

El segundo es el elevado precio por un jugador que ha mostrado intermitencia a lo largo de la temporada. Encontraría en este listado, un nuevo handicap que no es otro las malas experiencias del Barcelona con jugadores que vienen del Atlético.

En su mayoría llegan quemados, fundidos y con una manera de entender el fútbol diametralmente opuesta a la del Barcelona. El fichaje de Julián conlleva demasiados riesgos. La edad cuenta a su favor por lo que, en el peor de los casos que no funcionara, su venta sería factible. Sin embargo, la teoría es muy bonita. Griezmann también tenía que ser una venta fácil para el Barcelona y acabó casi regalándole de vuelta al mundo colchonero.

Por todo ello, el otro nombre que hay encima de la mesa presenta menos dudas: Harry Kane. La edad podría considerarse un handicap. Cumple 33 años en julio. Sin embargo, la experiencia de Lewandowski invita a pensar que lo que antes era un jugador acabado, ahora todavía tiene cuerda para rato.

Hay tres argumentos más que invitan a pensar en esta vía como viable. El precio es mucho menor que el de Julián Alvárez, el rendimiento deportivo estaría asegurado teniendo en cuenta los goles que ha metido esta temporada (61) y los que lleva en los últimos cursos y, finalmente, el entendimiento que tiene del juego, que llega a niveles espectaculares.

El Barcelona precisa un jugador que sepa interpretar bien el juego y su entorno por lo que un jugador así serviría de referencia en ataque y en el vestario, donde hay una generación de jugadores todavía muy juvenil. Julián Alvarez todavía no tendrá la ascedencia que puede tener Kane para Lamine y compañía.