Julián Alvarez: “Chao, ‘pescao’”

Lo de las ventas en Madrid está de moda. Recojo la expresión de la presidenta de la Comunidad sobre un ático en la zona noble de la capital para enlazarla al ‘affaire’ Julián Alvarez que tiene en un sinvivir, sobre todo, al jugador. La propiedad inmobiliaria de la política madrileña ya está en el mercado mientras que el futbolista, mobiliario, sigue encriptado por su club en la última semana de ‘mercato’.

A Hansi Flick, operativo ya al cien por cien, ni el argentino ni nadie le va a quitar el sueño. A estas alturas de la película, su preocupación es que el final sea lo más feliz posible para quien le paga (afición y gestores) y así lo comprobamos en Elche. Aunque ya estemos avisados por parte del alemán que hasta después del ‘parón’ de selecciones no veremos al Barça ‘de verdad’, el primer partido de Liga nos dejó alguna pista. Muchas, de hecho.

La primera, que tiene algo que ansiaba: dos equipos. Mirabas el banquillo y sabías que tenía soluciones al máximo nivel. Salió Pedri y empezó la fiesta. Gordon, inteligente y listo a la par, dio dos asistencias en seis minutos y fue generoso con el compañero. Fermín, en este caso. Aterrizar en un vestuario con ocho campeones del mundo y una Masia que no para de nutrir de efectividad y emociones para los suyos y regalar un gol que era tuyo, es un dedo sano que señala el camino. Al inglés lo pidió específicamente Flick. También a Adeyemi, que visualizo que igual que hará disfrutar, hará sufrir. Mención aparte merece Xavi Espart, añada del 2007. La de los Lamine Yamal y Pau Cubarsí, entre otros. Casi un seguro de vida.

Fermín. Xavi Espart y Dani Olmo celebran uno de los cinco goles del Barça en Elche / DANI BARBEITO

En paralelo, Julián Alvarez vivía un vía crucis excesivo en el seno del club que le paga. “No se vende. Ciao, ‘pescao’”. A la par que el FC Barcelona goleaba al Elche sin un ‘9’ de referencia, el argentino cuajaba una actuación mediocre con el Atleti fruto, seguro, de un ‘quilombo’ emocional que le lleva a mal traer. Son ya muchos meses y no hay cuerpo, somatizado por lo que vive la mente, que soporte tamaña situación. A 24 de agosto, fecha en la que mando a imprenta este artículo, los gestores rojiblancos siguen entestados en el ‘no’ al Barça. Y como la vida sigue y Flick es alemán y pragmático, a los hechos prácticamente consumados hay que darles arrastre y no quedarse en los deseos.

Eso sí, el mundo del fútbol nos ha demostrado que hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa y en el caso de Julián Alvarez es el jugador el que se agarra a ello con uñas y dientes. No le da la calle para salir corriendo de una empresa en la que casi nadie le quiere y en la que sus compañeros (información aportada por Alex Silvestre en El Chiringuito) se sienten incómodos con el ‘pescao’. Mucho.

Julián Álvarez, durante el Atlético de Madrid - Villarreal / Europa Press

El empate ante el Villarreal, que es de lo que viven, empeoró bastante las cosas. Y la decisión del club colchonero de apartar a Julián del saludo coral en el centro del campo, un error brutal. Pones a tu jugador a los pies de los caballos, regalando a las cámaras una imagen de soledad y absoluta tristeza. Un ‘apartheid’ que alentó el propio Simeone cuando apoyó los insultos de la afición hacia al que, aún, es un profesional de su plantilla. Si ya está todo el pescado vendido, que mal lo va a pasar.