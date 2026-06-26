¿De verdad Julián Álvarez?

Con todo el tema de si se ficha o no a Julián Álvarez han surgido dos tipos de culers: los muy impacientes, y los que se las dan de conocedores y piden calma y serenidad. Unos piensan que si no se ficha a Julián estamos perdidos, y los otros van de sobrados sabiendo que tarde o temprano lo vamos a fichar por huevos y millones.

Personalmente me estoy cansando del asunto, porque la operación se volvió desagradable desde el primer minuto en que el departamento de comunicación del Atlético empezó a mandar unos tweets muy castizos ellos, riéndose del FC Barcelona y dando por seguro de que no iban a vender al argentino.

Luego, la prensa afín se fue mostrando cada vez más agresiva con las pretensiones del Barça y, por si fuera poco, el sibilino Florentino se entrometió para enredar más el asunto y jodernos una compra que cada día que pasa la veo menos probable.

Más allá de que el Atlético tenga o no razón para ofenderse, o que el jugador quiera venir, a mí lo que me gustaría es que mirásemos al microscopio si Julián Álvarez corresponde al perfil de goleador que buscamos, porque, que no se nos olvide, ha de ser un jugador que meta un mínimo de 30 goles por temporada, y a mí me cuesta creer que este chico, al que no le resto ni un ápice de calidad, no nos los va a dar.

He oído decir, por activa y por pasiva, que Julián es el hombre que necesita el Barça, y ese mantra ha calado entre la afición y ahora parece que si no viene él no puede venir nadie más. ¡O Julián o muerte! Pero la eficacia del polaco en juego aéreo, entre otras cualidades, no la tiene Álvarez, de modo que no nos enroquemos con Julián y vayamos a buscar una pieza más acorde a nuestras necesidades.

Miren, se ha fichado a Anthony Gordon, que casi ningún aficionado sabía quién era, aunque nos hemos tenido que creer que es el jugador que necesitamos. Y, a pesar de que, todo hay que decirlo, su papel en el Mundial no está siendo para echar cohetes, confío en la dirección deportiva que ha pagado 80 millones por él. Pero digo yo que si hay que gastarse más de cien millones de euros por un delantero centro, que Deco afine bien la puntería o el tiro va a salir por la culata, y eso sí que sería de muerte.