Jugar al fútbol tirando una moneda al aire es peligroso

Gavi fue uno de los pulmones del Barça de Flick en Lisboa / JAVI FERRANDIZ

Ya han pasado casi dos días así que, por favor, creánselo de una vez: el Barcelona ganó en Lisboa por 4 goles a 5. El partido del Estádio da Luz va a ser recordado durante mucho tiempo. Sin duda, la actitud del baby-Barça en el tramo final fue digna de elogio. Ayer todos los medios de comunicación del mundo hablaron de heroicidad y es que en el fútbol de élite es muy complicado ver algo igual. Créanselo ya: el Barça más épico levantó un encuentro imposible en una competición tan exigente como la Liga de Campeones.

Sin embargo, eliminada ya toda la adrenalina que merecía una ocasión como la del martes, hoy es fácil imaginar a Hansi Flick en su despacho de la Ciudad Deportiva dándole vueltas al partido. No hay duda de que el espectáculo fue imperial para el espectador pero el entrenador alemán sabe que en Lisboa el Barça tiró una moneda al aire y que esta vez tuvo suerte. O mejor dicho, mucha suerte. Salió cara pero el riesgo no es jamás un buen compañero de viaje.

El Barça ya está clasificado y, además, demostró que sin jugar bien también es capaz de ganar. Un paso adelante, sin duda. Sin embargo debe mejorar mucho si quiere aspirar a competir entre los mejores. Los cinco goles llaman la atención y demuestran el potencial ofensivo de un equipo que tuvo a Raphinha conectadísimo, a Lewandowski certero en los penaltis y a Lamine, aún siendo menos Lamine que de costumbre, amenazador en cada intervención. Además, Gavi va a más y Pedri, en forma, es maravilloso. El Barça más loco puso Lisboa patas arriba.

Eso sí, defensivamente, el partido fue terrible. Si arriesgas poniendo la defensa en medio campo hay que estar muy concentrado porque si no, a los dos minutos, puedes encajar el 1 a 0. Porque si no, puedes dibujar una jugada de cine cómico para encajar el 2 a 1. Porque si no ganas duelos, puede llegar la acción del 3 a 1. Y porque si no hay comunicación entre futbolistas puedes marcarte el 4 a 2 en tu propia portería. Y en condiciones normales, con un 4 a 2 en el minuto 70 te vas a casa con la cara pintada. Si este Barça en construcción no juega al cien por cien es vulnerable, y jugar al cien por cien es hacerlo en cada jugada de cada minuto, desde el primero al último. Y solo así cada jugador estará colocado donde debe, por ejemplo, para impedir que el pasador del equipo contrario piense antes de ejecutar. Y solo así, con comportamientos corales, la presión funcionará para impedir el correcalles de Da Luz. Y solamente de esta manera, con pases precisos y controles acertados, con escasas pérdidas de balón, se puede aspirar a gobernar un partido. Solo así el Barcelona puede ser el del día del Bayern o el de los dos últimos duelos ante el Real Madrid.

Hansi Flick alucinó con lo que vio. Como usted y como un servidor. Y como todo el mundo. Por eso el técnico tiene hoy mucho trabajo para evitar que su equipo vuelva a jugar al fútbol tirando una moneda al aire. (Y dicho esto, amigos, vuelvan a ver el partido y disfruten del espectáculo).