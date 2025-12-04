Jugar bien al fútbol para ganar en confianza

Como el Barça no había sumado ante el Real Madrid -en Liga- y el Chelsea -en Champions- hubo quien se asustó con la llegada de un Atlético de Madrid enrachado de victorias. El equipo de Flick, sin embargo, se sacudió (casi) todas las dudas, especialmente, con una primera parte muy meritoria en la que destacaron el excelso talento de Pedri, la energía de Raphinha y la genialidad de Lamine Yamal. 1 a 1 al descanso pero con dos ocasiones increíbles de Lewandowski -un penalti incluido- y, sobre todo, unas excelentes sensaciones futbolísticas.

El Barcelona ganó al Atlético con toda justicia porque con el retorno de Pedri y Raphinha dio la sensación de que también regresó la confianza en una manera muy determinada de hacer las cosas. Alrededor de ellos el equipo ataca bien y, como consecuencia, se atreve a presionar como antaño. Desplegado el paraguas de la idea, jugadores tan académicos como Cubarsí o Eric, o tan imprevisibles como Lamine Yamal, se sienten muy cómodos exhibiendo lo que aprendieron a hacer siendo niños.

Cuando el Barça simplifica sus comportamientos en base a una idea tan especial como exclusiva su rendimiento se multiplica porque todos los futbolistas saben lo que deben y lo que no deben hacer en cada momento. Este es el gran tesoro del Barça, el martes otra vez, con la participación de siete canteranos, Dro incluido, a sus 17 años y recibiendo la confianza de su entrenador en un partido tan exigente como este. La Masia nunca falla.

Y de esto se trata, de seguir creyendo y ejecutando. Porque cuando se duda Raphinha levanta la voz a Olmo porque la presión se ha hecho mal o Pedri agita los brazos pidiendo calma cuando el equipo se ha puesto a correr sin sentido. Pasó el martes y también en la mayoría de los partidos de esta temporada, mal cerrados por culpa de cuestiones como estas. O porque, mientras los cuatro de atrás salían nadie de arriba presionó a Molina para romper la linea Flick con un certero pase de gol a Baena.

La confianza, en can Barça, llega con el buen fútbol. Y a partir de ahí, vale casi todo. Incluso que el equipo acabe marcando el 3 a 1 contra el Atlético con seis defensas en el campo, los cuatro de atrás más un doble medio centro formado por Eric y Christensen. El Barça, que sabe el camino, no debe dormirse. El liderato de la Liga ha de servir como motivación para seguir trabajando para encontrar la mejor versión del equipo. Estamos en diciembre y todo está por ganar.

PD: Muchos ánimos para Araujo. Y paciencia. Poca broma con este tema.