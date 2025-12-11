Jugar de lo que diga el entrenador

Obvio, ¿no? Si el que manda es el entrenador lo normal es que piense un plan de partido, haga una alineación y los futbolistas elegidos traten de llevar a buen puerto la idea de su técnico. Viene el comentario a colación de los problemas de Xabi Alonso en el Real Madrid y de lo que sucede en el Barcelona, con Hansi Flick.

Resulta que a Valverde no le gusta jugar en el lateral derecho ni a Camavinga, en el izquierdo; que Rodrygo quiere hacerlo en el extremo zurdo pero en esa demarcación está Vinicius que, a su vez, no le apetece que le cambien. Además, a pesar de los goles, todavía hay quien no ve a Mbappé como delantero centro ya que colapsa la llegada de Bellingham, a quien no le gusta atacar en estático ni hacerlo con Güler porque, cree él, se pisan el terreno.

En el Barcelona, Eric ha jugado de lateral derecho e izquierdo, de central en los dos perfiles y de medio centro; Raphinha, Ferran y Rashford, en las tres posiciones de la delantera y Pedri, De Jong, Olmo, Bernal, Fermín y Casadó, en cualquiera de las tres del centro del campo. Hemos visto a Lamine Yamal jugando abierto y por dentro; a Christensen de medio y a Frenkie, atrás; a Gerard de central y de lateral izquierdo y hasta a Araujo, en la emergencia, de delantero centro. Todo esto, con un 1-4-3-3, un 1-3-4-3, un 1-4-2-3-1 o lo que diga el entrenador.

Cuestión de culturas. El Real Madrid es un club de jugadores que jamás ha entendido de filosofías. A base de fichajes y de pocas puertas abiertas al fútbol base el club ha sabido crecer hasta convertirse en el más laureado. En este plan tampoco es muy importante el como porque en la victoria todo es justificable. No le ha ido nada mal. No parece extraño que cuando un entrenador como Xabi Alonso intenta introduir más carga táctica en una idea que genere identidad futbolística, en su club nadie entienda nada. No ha hecho nunca falta y no parece que nadie vaya a tener la paciencia para ver lo que se está gestando. El mensaje es simple: ganar o ganar, y si no, a la calle.

En el Barça esta fórmula siempre le ha traído malos resultados. En cambio, cada vez que se ha abrazado a un método futbolístico ha triunfado con, además, los futbolistas de la casa como grandes protagonistas del proyecto. Hoy, por ejemplo, los niños de La Fábrica sueñan con el primer equipo pero ven mucho más lejos el Bernabéu que los de La Masia, el Camp Nou. El método azulgrana, muy introducido en el club, permite al futbolista jóven saber a qué juega aunque el entrenador de turno matice su demarcación. Este conocimiento del juego permite una polivalencia que acaba siendo oro para el técnico y, también, para el jugador. Y en estas está Hansi Flick y en estas, Xabi Alonso, el primero pensando en el colectivo y el segundo, en satisfacer el ego de cada una de sus estrellas para sobrevivir en el madridismo tradicional.