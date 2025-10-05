Jugando así es imposible ganar la Liga

Lewandowski falló un penalti ante el Sevilla / Dani Barbeito

Cuando un equipo como el Barça se va al descanso perdiendo, pero satisfecho por el resultado, es señal de que el juego desplegado ha sido un auténtico desastre. Ese es, en resumen, el balance de los primeros 45 minutos. A nivel global, no jugaron a nada. Ni controlaron el partido, ni presionaron al tiempo que perdían todos los duelos individuales y ofrecían una imagen tan pobre como alarmante. Solo el acierto de Rashford, tras una gran asistencia de Pedri, evitó el desastre total en el primer periodo.

En el apartado individual, preocupa la sensación que transmitieron futbolistas como Araujo, Koundé, Olmo o De Jong, muy lejos de su mejor versión. A todo ello se sumó la intervención del VAR, que llamó al árbitro a revisar una acción de apreciación personal y que terminó en un polémico penalti. Se adelantó el Sevilla y apenas reaccionó el Barça.

En los primeros minutos del segundo tiempo pareció que podían recuperar sensaciones, pero las imprecisiones continuaron y el juego siguió estando a años luz de lo que nos tiene acostumbrado el equipo de Hansi Flick. Tanto fue así que Lewandowski falló un penalti que pudo significar el empate y abrir la puerta a una posible remontada.

El resultado final deja al Barça sin el liderato, en beneficio del Madrid, pero lo más preocupante es la sensación transmitida. Este equipo ha demostrado que puede ganar sin Lamine Yamal, pero cuando no está la estrella de Rocafonda y Pedri baja un poco su nivel, el conjunto azulgrana se convierte en un equipo que, por momentos, roza la vulgaridad.

Hansi Flick tiene mucho trabajo por delante en las próximas semanas. Hay futbolistas que no están a la altura, otros que ya parecen agotados sin haber disputado ni diez partidos, y lo peor de todo: muchos rivales han perdido el respeto al Barça. El parón debe servir para recuperar a Lamine Yamal, levantar el ánimo del vestuario y para que el entrenador se reinvente en sus planteamientos.