Dos jugadores, dos liderazgos: Raphinha y Araujo

Un nombre se elevó por encima del resto en uno de esos partidos teóricamente asequibles que amenazan con complicarse: fue el de Raphinha, gran artífice de la victoria del Barça ante Osasuna.

El brasileño volvió a demostrar una de sus grandes virtudes, más allá de las puramente futbolísticas: es un jugador de carácter, con un liderazgo bien entendido y madurado a fuego lento (conviene recordar que sus primeros meses en el club no fueron nada fáciles).

Apareció cuando más lo necesitaba el equipo, con ese punto de contundencia que a veces le falta a un equipo tan ‘jugón’ como el Barça. A veces, simplemente, se trata de chutar más y mejor desde media distancia. Raphinha lo sabe mejor que nadie.

Poco a poco, su ascendencia en el equipo ha ido aumentando. No ha necesitado alzar demasiado la voz ni firmar declaraciones altisonantes, ni aparecer en las redes sociales reclamando algo o haciéndose fotos imposibles. Lo ha hecho de la manera más simple y más complicada, desde el juego.

Su compañero Araujo, en cambio, vive días complicados. Como Raphinha, también el uruguayo es capitán del Barça, y solo por ese detalle, el de ser capaz de portar un brazalete con tanto peso, merecería un respeto que muchos aficionados al Barça no le han tenido.

La crítica siempre es lícita, pero el insulto, no. Y hace tiempo que algunos seguidores se dedican a menospreciar, insultar y despreciar al futbolista uruguayo, especialmente a través de las redes sociales, donde ya se sabe que –lamentablemente- todo vale.

Su expulsión ante el Chelsea colmó el vaso y el jugador dijo ‘basta’. Está de baja por lesión, aunque no tenga ningún problema físico. No es algo demasiado difícil de entender, y a pesar de todo aún hay gente que saca a relucir el argumento más cuñadista que se pueda imaginar en estos casos: con lo que ganan, tienen que aguantar todo lo que se les diga. ¿Tienen que aguantar de todo? ¿En serio? Qué manera más absurda de justificar insultos, violencia verbal y esa cobardía del insulto a través de las redes.

Ahora solo toca esperar que Araujo pueda volver a competir lo antes posible. Y que aporte eso que algunos culés desprecian con un aire de superioridad mal entendida; el carácter, el arrojo, el tesón. Porque hay momentos en los que el virtuosismo futbolístico no alcanza y conviene tirar de otros argumentos.

Lo sabía mejor que nadie el capitán del Barça más exitoso de la historia, Puyol. Lo sabe Raphinha. Pero hay algunos barcelonista, agarrados a la pureza y con el ADNpor bandera, que aún no lo han entendido.