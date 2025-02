Los juegos de Salah

Salah sigue especulando con su futuro más allá del Liverpool / Adam Davy

El pasado 5 de noviembre, Lluís Miguelsanz recogía en SPORT que el nombre de Mohamed Salah estaba sobre la mesa de la dirección deportiva como opción de mercado este próximo verano. Dos meses más tarde, desde esta redacción podemos confirmar que Salah sigue dándole vueltas a la opción de abandonar la Premier y afrontar alguna aventura deportiva corta en el Viejo Continente antes de emprender rumbo a Arabia Saudí.

Salah aún no ha tomado la decisión final respecto a su futuro. Finaliza contrato en el Liverpool esta temporada y en verano cumplirá los 33 años, pero tiene la sensación que aún no ha ganado todo lo que está a su alcance en la gran competición.

El entorno familiar de Mohamed Salah sigue moviéndose con discreción. A finales de año se deslizó en Can Barça y ahora, a primeros de 2025, también ha trasladado al Real Madrid que no tendría ningún problema para estudiar una oferta madridista si el club de Florentino Pérez estuviera en disposición de hacerle una propuesta concreta. Dicho de otro modo, si Florentino al final opta por vender alguno de sus cracks en ataque -ofertas de salida para Vinicius y Rodrygo no le faltan- sabe que tiene a Mohamed Salah a tiro. Eso sí, con 33 años a sus espaldas.

A nadie escapa que el Liverpool 24-25 parece en disposición de ganar la Premier League y afrontar con máximas garantías la disputa de la Champions League. Un panorama sensiblemente diferente al de pasadas temporadas en el que el equipo estuvo a merced del City en la Premier mientras en Europa encadenó varias decepciones. Argumentos de peso para esgrimir en una hipotética renovación.

Desde el entorno familiar que asesora a Salah se garantiza que nada está escrito respecto al futuro del crack egipcio. Su estado de forma es impecable, así como su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel. A mediados de febrero aún es momento para recoger todo tipo de propuestas y valorar el camino a seguir más allá del 30 de junio.

La calidad del egipcio es indiscutible, aunque los 33 años que le acompañan y su elevada ficha -cobra alrededor de 15 millones netos por temporada- invitan a reflexionar a fondo antes de afrontar semejante operación de mercado.

A la espera de la decisión final que adopte Salah, su entorno sigue alimentando la esperanza que hay vida más allá de la Premier sin llegar al paraíso económico de Arabia. El Barça lo sabe, como mínimo, desde noviembre y el Real Madrid también está al corriente si finalmente Vinicius recoge sus maletas o bien Rodrygo libera una de las bandas previo paso por caja.