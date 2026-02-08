Los Juegos Olímpicos que perdimos por culpa de los políticos

Hay noticias que cuando se producen causan disgusto y decepción. Pero lo más lamentable es que con el paso de los años provocan todavía mas dolor al comprobar la pérdida que han originado. Nos referimos a la decisión de renunciar a la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 por discrepancias políticas, por enfrentamientos miserables.

La historia merece recordarse para que no se vuelva a repetir jamás. El proyecto de organizar los Juegos de Invierno en España venía de lejos con varias candidaturas fallidas. Jaca se presentó hasta en cuatro ocasiones (1998, 2002, 2010 y 2014) y nunca tuvo el respaldo del Comité Olímpico Internacional. Con la perspectiva de que los Pirineos es la única gran cordillera europea que no ha acogido los Juegos, el Comité Olímpico Español bajo la presidencia de Alejandro Blanco decidió con buen criterio ampliar el potencial de la candidatura de cara al 2030.

El CIO veía con buenos ojos la candidatura de los Juegos de los Pirineos, con varias sedes y el criterio consolidado en las últimas ediciones. Las pruebas de esquí y saltos se celebran en la montaña y las competiciones de hielo, que son casi la mitad del programa olímpico, en una gran ciudad, en este caso Barcelona. Se preparó durante varios años una candidatura en la que Catalunya y Aragón compartían las pruebas del programa olímpico. La Generalitat trabajó en la buena dirección mientras que el Gobierno de Aragón, con intereses personales y mezquinos, boicoteo el proyecto. El presidente Lamban exigió el 50% de la organización y su intransigencia hizo imposible la candidatura.

La consecuencia fue que en junio del 2022 los Pirineos se quedaron sin los Juegos soñados. El COE tuvo que renunciar a presentar la candidatura ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, las exigencias de Aragón eran inasumibles. Dos años después, el 24 de julio del 2024, el CIO adjudicó los Juegos del 2030 a los Alpes Franceses. Así se escribe la triste historia, perdimos unos Juegos que nos iban a adjudicar por problemas políticos, que no deportivos.

Todo esto nos vino a la memoria el pasado viernes mientras presenciamos por televisión la ceremonia inaugural de los Juegos de Milan-Cortina DÁmpezzo, un gran espectáculo que demuestra el potencial de la cita olímpica de invierno. Barcelona y los Pirineos estuvieron muy cerca de organizar la próxima olímpica, 2030, pero sentimos pena y tristeza por los motivos que se perdieron. Para los Pirineos, desde Formigal a La Molina pasando por Baqueira, hubiese sido una promoción extraordinaria, para el deporte español es una ocasión perdida. En Barcelona 1992 todas las fuerzas políticas apoyaron el proyecto, en esta ocasión las guerras políticas lo condenaron.