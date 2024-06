Los Juegos y el declive de La Fábrica

Ancelotti y Florentino, en una imagen de archivo / EFE

Los éxitos, a veces, tapan las evidencias. Es indudable que el Real Madrid es el club más laureado de la última década. Seis Champions en 10 años, de 2014 a 2024, es una barbaridad. De lo que no debe (ni puede) estar tan orgullo el aficionado merengue es del papel de 'La Fábrica' en la consecución de este ciclo ganador.

Carlo Ancelotti es un gran gestor de vestuarios. Un entrenador TOP y una figura capaz de lidiar con egos importantes y de hacer que rindan en pro del colectivo. Ya lo de apostar por la cantera, cuidarla e intentar moldear a jugadores formados en Valdebebas es otra historia. Otra triste historia, más bien.

PUERTAS CERRADAS

Cuesta mucho recordar el último futbolista formado en las entrañas del Real Madrid que se haya asentado en la primera plantilla. Muchos dirán, los madridistas más fanáticos, que la enorme excelencia que hay es la que provoca que nadie pueda despuntar y hacerse un hueco. Pero precisamente eso es un indicativo de que el engranaje dentro de la ciudad deportiva no termina de funcionar.

No hay nada que haga sentirse más orgulloso a un aficionado de un club que ver cómo un chico cocido a fuego lento en la cantera es capaz de competir de tú a tú con jugadores TOP de la élite mundial. Esto no es una defensa del modelo del Bará, cuidado. Ni mucho menos. A nivel de gestión no serían precisamente un ejemplo los últimos tiempos de la entidad catalana.

LA PRODUCCIÓN DE LA MASIA

Ni económica ni deportiva. En este último apartado, eso sí, hay algo a lo que jamá ha renunciado el club culé y que siempre ha cuidado, cultivado. Con más o menos acierto. Cometiendo fallos. Pero cosechando éxitos. Este año pasado han sido Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín o Héctor Fort. Anteriormente fue Gavi. Ansu es otro ejemplo pese a que en su caso una serie de infortunios frenaron la progresión.

Guiu, junto a Casadó, Cubarsí y Héctor Fort en la previa de un partido del Barça

Pero si sacamos una lista de buenos futbolistas que han salido de Barça y Madrid ultimamente la comparación es hasta ofensiva. La 'punta del iceberg' de esta política de cantera ha sido la lista de Santi Denia para los Juegos Olímpicos. Ni un futbolista blanco (algo esperado, puesto que no hay ningún joven nacional jugando con frecuencia) y tan solo Miguel Gutiérrez formado en la 'Fábrica'. Fermín, Cubarsí y Eric Garcia es la nómina que aporta el cuadrom azulgrana.

Pero es que si miramos los futbolistas formados en La Masia que acuden a París hay que añadir a Arnau Tenas, Juan Miranda, Abel Ruiz, Adrià Bernabé, Sergio Gómez...Florentino quizás debería dedicar algo de sus vastos recursos y esfuerzos a cultivar un poco más lo que tiene en casa.