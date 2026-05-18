Jordi Pérez, un ejemplo de formador impagable de La Masia

El Sub-13 del Barça se proclamó este fin de semana campeón de liga de manera inesperada. El Barça ganó su partido pero tenía que esperar a que la Damm no venciera y así sucedió.

El hecho de que haya ganado el título no cambia para nada la valoración que hará el club del trabajo de Jordi Pérez y su staff esta temporada.

Si la Damm hubiera ganado en el campo del Atlètic Segre no hubiera variado en nada la temporada de este equipo del Barça de la generación del 2013.

Ganar es el reto que tienen estos chicos cada vez que se visten de blaugranas pero este reto no es el objetivo final cuando estamos hablando de fútbol formativo.

Es obvio que con la calidad que tiene cualquier equipo del Barça se pide competir y lo normal es ganar mucho más de lo que se pierde.

Jordi Pérez es un entrenador que suma más de dos décadas en el fútbol formativo blaugrana / FCB

Pero no podemos caer en los parámetros del fútbol profesional en la cantera. El análisis tiene que ser más profundo y en el caso de Jordi Pérez como en el resto de formadores de la cantera hay que valorar muchos más aspectos.

El manresano se estrenaba este curso como técnico en el fútbol-11 tras más de dos décadas de gran trabajo entre la Barça Escola y el fútbol-7 del Barça.

Jordi es el ejemplo de hombre de club que trabaja de manera impecable para formar a las promesas de La Masia de la mejor manera.

Jordi Pérez es cercano pero exigente, empático pero competitivo y sobre todo domina el ADN Barça para impregnar a su equipo del estilo Barça tanto en el terreno de juego como fuera de él.

Jordi Pérez, técnico del Barça sub13 / LaLiga

Sus conocimientos futbolísticos son enormes pero hay técnicos con un gran bagaje que no saben trasladarlo a sus futbolistas. Y lo más importante es que los jugadores con él mejoran.

El título logrado con el Sub-13 no es trascendente pero en este caso me provocó una alegría impresionante porque premia el trabajo de un gran activo del club.

A su lado ha crecido esta temporada Víctor Rodríguez, un ex-jugador profesional que ha decidido empezar desde abajo aprenduendo de los maestros.

Jordi Pérez no es mediático porque se ha movido siempre en categorías pequeñas pero su trabajo ha sido siempre enorme.

Si La Masia es lo que es en parte es gracias a gente como Jordi Pérez. Cuidémoslo.