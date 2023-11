De Jong y la solución pendiente del mediocentro

Todo indica que Pedri vuelve en Anoeta y que si De Jong no lo hace en San Sebastián, lo hará la siguiente semana. Es la mejor noticia en clave deportiva. Son dos jugadores esenciales por calidad, liderazgo y visión de la jugada. Puro ADN Barça, los que deben recuperar el estilo que con tanta lesión se ha olvidado un poco.

El regreso del holandés es de vital importancia, pues su disposición táctica da sentido al juego del equipo, muy especialmente si Xavi se decide a abordar de una vez por todas el relevo de Busquets y recuperar la genuina posición de mediocentro.

Es el hombre

Messi aparte, Busquets fue una de las claves en el mejor Barça de la historia. Sin embargo, me da que su importancia no ha sido suficientemente reconocida. Fue el crack invisible en la década prodigiosa y en los últimos años, la vaca sagrada que quedaba para llevarse todas las bofetadas del fin de una era. Diríase que su adiós no originó ninguna preocupación entre la masa social, aunque quiero pensar que a Xavi sí le creó inquietud.

Sin embargo, su sustitución no quedó resuelta tras el mercado de fichajes. El entrenador no se cuadró como lo hizo el año anterior con Koundé o la renovación de Dembélé y llegó la tercera o cuarta opción. En estas circunstancias, De Jong es el hombre adecuado por calidad y condiciones. Y también para que Fermín, el que menos nombre tiene y el más fácil de relegar ahora que todos los intocables estarán disponibles, no pierda comba.