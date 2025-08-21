De Jong, el gran infravalorado

De Jong, feliz en el Barça / FC BARCELONA / SPO

Hace cuatro años el periodista y exatleta, Martí Perarnau, trató de explicar por qué había tanta distancia entre lo que se esperaba de Frenkie de Jong y la valoración que se estaba haciendo de su rendimiento. Lo hizo en una entrevista a SPORT con un ángulo difefrente al de la corriente mayoritaria. “Con De Jong lo que ha habido es una gran confusión sobre el juego del Ajax”, empezaba diciendo. “Se ha creído que era el mismo tipo de juego del Barça y no lo es de ninguna manera. Te diría que, excepto en la época de Van Gaal, el Ajax casi no ha practicado el juego de posición. Ha practicado otro tipo de juego que tiene el movimiento como eje central”.

Perarnau dio en el clavo sobre el problema que ha acompañado a Frenkie desde que llegó: la afición y el club se imaginaron al nuevo Busquets, pero se encontraron con un mediocampista que sentía otro fútbol. El juego minimalista de Sergio contrastaba con la exuberancia de Frenkie. Los dos son productos del juego de posesión, pero con herramientas antagónicas: De Jong, primer toque y orden; Busi, conducciones y aventura. Una diferencia que algunos técnicos como Xavi tardaron en aceptar, convencidos de que podían convertir a De Jong en un futbolista que nunca ha sido.

En este proceso de definir lo qué realmente era Frenkie, hubo cambios de posición, un rendimiento irregular (a veces ilusionante, otras irrelevante), intentos de venta y una lesión envenenada en el tobillo. La demora con su renovación fue otro factor que le jugó en contra de la opinión pública.

No fue hasta la llegada de Flick, con una propuesta más vertical y un doble pivote, que encontró realmente su lugar en el Barça. Hasta ese momento, la única constante, lo que no cambió nunca, fue la defensa radical de sus colegas de profesión. De Jong ha sido criticado por la prensa y la afición del Barça, pero siempre ha sido reivindicado por compañeros y rivales. “Cuando se dijo que podía irse estaba cagado, es a quien más admiro”, reconoció Gavi. “Es increíble. Me ha sorprendido al nivel de Lamine”, dijo Inzaghi tras la eliminatoria ante el Inter.

También ocurre con los futbolistas que llegan al Barça: a la pregunta de quién les ha sorprendido más, siempre se repite el nombre de Frenkie. El último ha sido Rashford en una entrevista a SPORT de hace solo unos días. Para el inglés, De Jong es el futbolista más infravalorado de la plantilla. La mejor notica para el neerlandés es que Flick es uno de sus grandes valedores en el club. El alemán siempre ha entendido que el único camino para ver al mejor Frenkie pasaba por dejarle ser él mismo.