Con De Jong y Ferran Torres, al barco de la remontada

De Jong se entrena con normalidad y podría entrar en la convocatoria para el derbi / EFE

Para acometer una empresa casi imposible, el primer paso es creérselo. En ese sentido, el primer paso está dado: el operativo ya está en marcha. El vestuario del Barça ha emitido un mensaje muy claro: la remontada se logrará o no, pero fe, ganas, coraje y arrojo no faltarán mañana en el Metropolitano.

Con un ambiente especialmente hostil en contra -lejos quedan aquellos días en los que había cierta afinidad entre Atlético y Barça, ‘hermanados’ por tener un enemigo común-, el Barça se pondrá manos a la obra para intentar una remontada que a priori suena a épica, por lo que tiene de complicada, porque casi nadie en la historia reciente de la Champions lo ha logrado y porque el Atlético es un equipo especialista en defenderse bien.

Dicho esto, hay motivos para ser optimista: si el Atlético es un equipo especialista en defender, también lo es en desconectarse en según qué momentos de partido, o en rendir muy por debajo de sus posibilidades en ciertos partidos. Sumar tres eliminaciones europeas ante el Atlético en tan pocos años (2014, 2016 y quién sabe si 2026) quedaría como una extraña mancha en el camino del Barça.

Más allá de las ideas colectivas, el Barça cuenta con dos grandes noticias para preparar el choque del Metropolitano; dos noticias resumidas en dos nombres propios: Ferran Torres y Frenkie de Jong. Son, probablemente, los dos jugadores más discutidos por la afición.

Son, probablemente, los dos futbolistas a los que es más fácil vilipendiar en las redes sociales, ese foro de debate del que todo el mundo echa pestes pero que todo el mundo lee y tiene en cuenta como si fuera el oráculo. (No importa que valga todo, del anonimato al insulto, las redes sociales ya ejercen un papel especialmente relevante en la opinión pública).

Por ello, que Ferran Torres haya recuperado la puntería y que De Jong vuelva a estar disponible es una noticia especialmente positiva.

Más allá de las críticas que suelen recibir, son dos jugadores importantes para Flick, y mucho más relevantes para el equipo de lo que solemos creer. Ferran, que ya sabe lo que es marcar más de un gol en el Metropolitano, puede aparecer cuando menos se lo espera.

Y De Jong -cuya vuelta al equipo en el derbi fue acompañada de ciertos pitos- puede aportar ese punto de pausa y de sentido común que a veces le falta al Barça. Equipo siempre volcado en el área rival, el Barça peca a veces de quererlo todo, y quererlo ya: pero el partido del Metropolitano exigirá una lectura muy concreta.

No vale volverse loco desde el principio, sino leer bien el partido. Y ahí, pocos como De Jong, por mucho que algunos sigan pitándolo.