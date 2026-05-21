De Jong nos descubre al auténtico Frenkie

Al centrocampista neerlandés del Barça no le gusta tener amigos periodistas. Lo ha dicho en más de una ocasión y lo vuelve a dejar claro en la excelente entrevista concedida a nuestro compañero Didac Peyret.

No es que nos tenga manía ni que vea conspiraciones en cada crítica; simplemente, no cree en esa vieja costumbre de cultivar relaciones con la prensa para obtener titulares favorables. Es una muestra evidente de su personalidad y de ese carácter sincero tan asociado al fútbol neerlandés. Johan Cruyff nunca se mordía la lengua y Ronald Koeman tampoco entendía otra manera de expresarse.

Por eso, De Jong no rehúye ninguna pregunta y se abre al recordar los momentos más complicados de sus siete temporadas en el Barça, las presiones que recibió para abandonar el club o su buena relación con Laporta y Deco.

Frenkie sabe perfectamente lo que dice y, sobre todo, por qué lo dice. Y sabe que su rendimiento ha generado más dudas entre algunos aficionados que entre los profesionales. Es por ello que admite que se tendría que haber abierto más y que: “todavía no se ha visto al auténtico Frenkie”.

Eso sí, su identificación con el club y con la ciudad es absoluta. Explica que de joven no se perdía los partidos del Barça de Guardiola y entiende perfectamente qué significa este estilo de juego y esta camiseta. Confía en la mezcla actual del talento de La Masia y los jugadores veteranos, además de algún fichaje, servirán para construir un equipo más competitivo. Tiene claro también que Hansi Flick es el líder que marca el rumbo del vestuario.

En fin, que este Barça tiene mucho margen de crecimiento. Pero si realmente quieren volver a dominar Europa necesitará futbolistas con personalidad y experiencia. Y es ahí donde De Jong debe marcar diferencias. No solo por su fútbol, sino también por esa personalidad que muchos desconocíamos.