¿Por qué no De Jong por Busquets?

Siguen surgiendo nombres sobre el posible sustituto de Busquets. Mientras Xavi sueña con Zubimendi, ya se ha caído de la lista Rúben Neves, y los contactos con Florentino, Pahlinha, Guimaraes y Brozovic topan con las dificultades de las altas cifras de traspaso que se barajan. El croata del Inter es el que más cerca ha estado de cuajar, pero los millones de Arabia parece que acabarán ganando. Los últimos en salir a escena son Parejo y Oriol Romeu. Da la sensación de que se va de más a menos debido a la enorme dificultad que supone acceder a un auténtico número uno sin un euro en caja. Decidirse ahí por un parche temporal sería una equivocación. La pregunta es clara: ¿traer a Parejo con 34 años cuando ya se cuestionaba a Busquets con la misma edad es un paso adelante? ¿Oriol Romeu, que ya tiene 31 años, es una solución?

LA DECISIÓN FINAL

Creo que la respuesta es bastante obvia. Ni refuerzan al equipo ni sus trayectorias tienen margen de mejora. Como alternativas para rotaciones o salvar contingencias, vale, pero no para ser el nuevo Busquets. El sustituto de Busi ha de ser un futbolista de primer nivel, indiscutible. La decisión final no puede ser un parche para ir tirando a la espera de tiempos mejores. Y ahí, un servidor plantea un escenario que no debería olvidarse: ¿por qué no De Jong? Miren, con la llegada de Gündogan, el centro del campo pasa a ser de auténtico lujo. Frenkie, Gūndogan, Pedri y Gavi configuran una línea medular de enorme calidad que compagina madurez, veteranía, talento y juventud. Pocos centros del campo de esta categoría habría en el fútbol europeo. Pero si De Jong no pasase al pivote, sobraría uno. Y si se jugase con un 4-3-3, dos de ellos correrían el riesgo de quedarse en el banquillo, con las tensiones que ellos supondría. Además, ahí estarían también Kessié y Sergi Roberto para contingencias. Si no se puede fichar a Zubimendi o a otro indiscutible para Xavi, probablemente lo mejor sea no complicarse la vida: jugar con De Jong y esperar al año que viene, que a lo mejor el holandés se sale y ahorraría muchos millones.

LA CLAVE

La decisión final sobre el relevo de Busi no puede ser traer un parche temporal.