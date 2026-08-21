De Johan Cruyff a Rodri

¡Hay que ver la pupa que ha hecho en determinados lares el fichaje de Rodri, madre mía! Algunos, incluso, se lo han tomado como algo personal. Y señores, no se trata de ninguna afrenta, de ningún desprecio, simplemente se ha cumplido la voluntad del futbolista que, al fin y al cabo, es l0 único que cuenta. Rodri se ha enamorado de la chica rubia, el Barça, y la chica morena, que tampoco estaba nada mal, no le hacía tanto ‘tilín’. Es cuestión de gustos.

Poco importa ya si la oferta del Madrid fue antes que la del Barça, si hubiera ido al Bernabéu de haber ganado las elecciones Enrique Riquelme, si no estaba en los primeros planes de Deco, si Rodri tenía o no problemas en el vestuario del Manchester City, si tiene 30 años, si ha sufrido una lesión grave... Aquí, lo esencial es que el MVP del Mundial 2026 y el Balón de Oro de 2024 ha elegido al Barça. Y eso, para todos los barcelonistas, sin ‘ismos’, debe ser un motivo de orgullo, porque Rodri lo ha dejado muy claro. Ha venido al Camp Nou atraído por la filosofía de juego en la que el Barça lleva instalado hace décadas y porque le atrae la apuesta futbolística de Flick, que tiene en sus manos una plantilla con la que, efectivamente, podrá aspirar a todos los títulos, especialmente la deseada Champions League, que no se conquista desde 2015.

En el último medio siglo encontramos ejemplos parecidos de jugadores que eligieron al Barça antes que al Real Madrid o anteponiendo el Barça al dinero. Empezaremos por Johan Cruyff, por no mencionar el ‘robo’ de Alfredo di Stéfano, un caso histórico documentado.

En mayo de 1973, el Ajax bicampeón de la Copa de Europa derrotó en semifinales al Real Madrid en el Bernabéu (0-1) y se clasificó para su tercera final consecutiva, que acabaría ganando. Explican que, en el palco del estadio madridista, Santiago Bernabéu y el presidente del Ajax, Jaap van Praag (padre de Michael van Praag), pactaron el traspaso de Johan Cruyff, entonces Balón de Oro, por 30 millones de pesetas.

Cuando Cruyff, que siempre fue de armas tomar, se enteró que se había cerrado ese traspaso a sus espaldas, montó en cólera y amenazó con retirarse del fútbol antes que vestir la camiseta del Real Madrid, equipo al que asociaba con el franquismo. Sus fuertes vínculos con el entonces gerente del FC Barcelona, Armand Carabén (su esposa, Marjolijn van der Meer, era holandesa), acabó por decantar la balanza para que Cruyff llegara al Camp Nou.

Mucho más tarde en el tiempo, otro holandés prefirió al Barça antes que los millones. En 1988, Ronald Koeman, campeón de Europa con el PSV y de la Eurocopa con Holanda, iba a seguir los pasos de Van Basten y Gullit. Estos al Milan y él a la Juventus. Semanas antes de firmar, Koeman recibió la llamada de Cruyff: “Quiero que seas el líder de mi proyecto deportivo”. Y Koeman, atraído por la idea de trabajar con Cruyff y jugar en el Barça, renunció a la Juventus, entonces uno de los grandes de Europa, para formar parte del Dream Team. El destino, y Wembley, se lo recompensó.

Podríamos hablar también de Ronaldinho, que lo tenía todo pactado con el Manchester United hasta que apareció Sandro Rosell, que removió cielo y tierra para lograr un fichaje que en 2003 parecía imposible, porque el hermano de Ronnie (Roberto de Assís) ya se había dado la mano con Alex Fergusson.

O el del propio Neymar, donde también Rosell consiguió algo inaudito: que un futbolista que ya había pasado la revisión médica con el Real Madrid terminara vistiendo de azulgrana. Lástima que se lo agradecieran llevando el fichaje a la Audiencia Nacional.

Lo dijo Neymar en su día: la idea de estar al lado de Messi y formar parte del equipo que mejor jugaba al fútbol en el mundo, hizo que acabara en el Barça, con aquella extraordinaria temporada 2014-2015 como epítome de la excelencia futbolística: un triplete histórico.

Y un último ejemplo para terminar... y también para hacer justicia a un jugador maltratado. Es muy fácil abuchear a Frenkie de Jong y ponerle en contra de la afición. No es la primera vez que sucede desde que está en el Barça. Debe saberse que él también eligió voluntariamente fichar por el Barça dejando de ganar mucho dinero. Sí, porque en enero de 2019, De Jong, considerado el mejor centrocampista de Europa que brillaba en el Ajax, tenía apalabrado su fichaje por el PSG, que le pagaba una fortuna.

El 17 de enero de 2019 una delegación del FC Barcelona encabezada por Josep Maria Bartomeu, acompañado por Pep Segura y Oscar Grau, estuvieron en Holanda presentándole el proyecto deportivo de un Barça instalado entonces en el éxito deportivo. Le convencieron y finalmente De Jong, que también había hablado con Koeman, acabó firmando por el FC Barcelona dejando al PSG con las ganas.

Claro que también hay ejemplos contrarios. Sin ir más lejos, tanto Vinicius como Rodrigo estaban cerrados con el FC Barcelona, pero llegó el Real Madrid por detrás con una ‘morterada’, tanto para los jugadores como para sus respectivos clubs, y terminaron en el Bernabéu. O el propio Erling Haaland. Llegó a reunirse en persona con Xavi Hernández en un hotel de Alemania, pero prefirió al Manchester City de Pep Guadiola y la lluvia de millones para él y para su padre. Todo es respetable.

Aquí, ahora, lo único verdaderamente importante es que Rodri ha elegido al Barça. Y ya está, no le demos más vueltas. Abróchense los cinturones... y a disfrutar del camino.