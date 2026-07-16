El Johan Cruyff, para De la Fuente; el Balón de Oro, para Cubarsí

Escribo esto a pocas horas de la segunda semifinal del Mundial, partido del que saldrá el rival de España. Tanto Argentina como Inglaterra son dos contrincantes de un nivel altísimo y dos claros aspirantes al título más deseado por todos los jugadores del mundo.

Pero viendo el partido del lunes, viendo cómo la Roja toreó a Francia practicando un fútbol sublime, perfecto e hipnótico, podemos afirmar que la gran favorita -sea cual sea el rival- es el equipo de Luis de la Fuente. Me ocurre algo con él; aparte de sentir un profundo respeto por su papel como entrenador, siento una inmensa admiración por la persona que es.

Representa a la perfección los valores del deporte y las enseñanzas de la escuela deportiva de este país que ha dado y sigue dando tantos éxitos en todas las disciplinas. Desde el trabajo concienzudo, la visión amplia, la humildad y la valentía, De La Fuente ha demostrado, siempre en silencio y escondiéndose de los focos, que, sin importar lo que ocurra en la final, es sin lugar a dudas uno de los mejores entrenadores de selecciones que ha tenido España y probablemente el mundo entero.

Ha conseguido crear un grupo unido y ambicioso que, tras ganar la Eurocopa, vuelve a plantarse -ni más ni menos- a una final de un Mundial por segunda vez en la historia y 16 años después de que esa banda de genios formada por Iniesta, Xavi, Puyol, Casillas y compañía consiguieran alzar el título en Johannesburgo. En el vestuario actual, con un papel distinto y varios -muchos- años menor, hay alguien similar de carácter y talante.

Pau Cubarsí, que parece que tenga 30 pero que en realidad sigue siendo un adolescente, está llevando a cabo un Mundial apoteósico y digno de ser premiado, de la mano de otro central merecedor de todo reconocimiento como es Aymeric Laporte. En el recuerdo tenemos esa Copa del Mundo del 2006 y ese muro llamado Cannavaro, defensa, que, tras deslumbrar al planeta entero, se llevó el Balón de Oro. ¿Y por qué no? Me pregunto yo.

En caso de que levantemos el tan deseado trofeo en Nueva York, imaginar que Luis de la Fuente pueda llevarse el reconocimiento a mejor entrenador del mundo (el trofeo Johan Cruyff) y que a Pau Cubarsí se le entregue el Balón de Oro no es ninguna locura ni ningún despropósito o arrebato repentino del que escribe esto. Existen entrenadores más conocidos, hay jugadores más galácticos, pero tanto Luis como Pau son la estela que debe seguir el deporte de este país para seguir en la cima.