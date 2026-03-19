Joel Parra, el ‘guerrero’ que muestra el camino al Barça

En un escenario donde parecía casi un ‘milagro’ sacar una victoria en las condiciones actuales del Barça, llegan los de Xavi Pascual al Roig Arena, y acaban superando a un Valencia Basket que jugó muy por debajo de sus posibilidades y que los blaugrana lo supieron aprovechar en un marcador de otra época.

El acierto del equipo de Pedro Martínez estuvo muy por debajo del habitual, especialmente en el triple, aunque algo de crédito hay que darle al Barça, que limitado de efectivos, sin Laprovittola ni Shengelia, dos jugadores muy importantes, pudo plantar cara al cuadro ‘taronja’ y llevarse un triunfo que les permite coger aire en la máxima competición europea.

Cuando todas las miradas están siempre puestas en sus jugadores más resolutivos como Clyburn o Punter, el protagonista de la victoria fue un Joel Parra que hizo de todo, anotar, rebotear y defender para ser el hombre determinante del triunfo.

Jugadores de casta, luchadores hasta el final, son los hombres que necesita Pascual para sacar adelante una situación muy complicada, donde todo parecía ir en contra, y que ha sido capaz de sacar adelante un partido en que muy pocos culés confiaban vista la trayectoris del equipo.

El badalonés, al que le falta continuidad, mostró que tiene juego, calidad y narices suficientes cuando el balón quema, y es necesario bajar al barro para recuperar un rebote o sacar de quicio a su defensor.

Un autentico ‘warrior’ que es lo que necesita este Barça si quiere tener alguna opción de estar en los puestos de play-off. Ahora falta que el resto sean capaces de seguir su actitud y demostrar que sin muchos recursos pero con muchos ‘bemoles’ se puede sacar adelante una situación casi al límite