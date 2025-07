Qué jodido es ser Ricky Rubio, pero que lo tenga claro: lo queremos y admiramos

Ricky Rubio presentó junto a su fundación la campaña 'Mecheros para dejar de fumar' / David Ramírez

Aprovecho la primera pausa de 'Lo de Evole' para arrancar estas líneas. Llevaba días sabiendo que la tribuna de esta semana iba a ser sobre la charla de Ricky Rubio con uno de los mejores entrevistadores de este país.

A Ricky le tengo mucho cariño, ya que fue el protagonista de una de mis primeras entrevistas aquí en SPORT, semanas antes de que anunciase que se apartaba del baloncesto para cuidar su salud mental. Estuve presente en la presentación en la que anunció su regreso al Barça, y a los micrófonos de este diario afirmó, tras terminar la temporada 23/24, que su vuelta al equipo azulgrana no le había reportado aquello que esperaba.

En algunos momentos, escuchar el testimonio del jugador ha sido tremendamente demoledor. Una charla que trasciende más allá de la pelota naranja. En demasiadas ocasiones, la cabeza y un falso síndrome del impostor le han jugado malas pasadas. Impresiona escuchar que no está satisfecho con la carrera que ha tenido, que sentía que era el peor del equipo en una pista de baloncesto, o que quiere volver a jugar a baloncesto, pero que no puede, ya que es imposible hacerlo sin ser 'Ricky Rubio'.

No es oro todo lo que reluce

Las palabras de Ricky sirven para abrirnos los ojos y para terminar con esa falsa creencia de que los deportistas, por ser reconocidos y tener millones y millones en el banco, están obligados a ser felices. Los que superamos por poco la treintena, tenemos nuestros primeros recuerdos de Rubio cuando todavía no habíamos terminado la ESO. Nos creíamos los reyes del mundo y no había nada que nos pudiera frenar. Pecados de una adolescencia de la que Ricky prácticamente no pudo disfrutar, ya exigido en una pista de basket al más alto nivel, y con algunas críticas feroces, en aquel momento, para un jugador que no tenía ni 20 años.

Ricky Rubio, en su etapa como jugador del Joventut / SPORT

Esa rueda deportiva que no se detuvo, ni con el nacimiento de su primer hijo ni con la muerte de su madre, con la que por suerte pudo compartir sus últimas semanas de vida. Así es un negocio, que por supuesto, cubre de oro a sus deportistas, pero que les exige la perfección, prácticamente actuar como robots, y sin pensar en su lado más humano. Poco importa y poco trasciende lo que es seguir a través de videollamada el día a día de los tuyos.

Un éxito salvajemente precoz

Cuando pienso en Ricky Rubio me viene a la cabeza aquel partido en Granada y su debut con tan solo 14 años. Prácticamente desde aquel momento, un ascenso meteórico, con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín siendo menor de edad, su sonado cambio del Olímpic por el Palau y todo lo que aquello supuso, un número 5 del draft, y la Euroliga de 2010. Siempre ha estado en el foco. Hemos vivido carreras en la élite que se han alargado dos décadas, ¿pero desde un inicio tan precoz? Lo tengo claro: desde fuera, no es nada sencillo ser Ricky Rubio.

Ricky Rubio en su segunda etapa en el Barça / Valentí Enrich

Una carrera para el recuerdo

De poco servirá repasar sus éxitos y logros si él en su cabeza siente que su carrera no ha sido satisfactoria. Pero Ricky nos ha dado muchísimas alegrías. Hemos disfrutado con él en una selección irrepetible, con la que en 2019 nos regaló un Mundial para el recuerdo. Ricky se echó a las espaldas a todo el equipo, logrando una de las gestas y victorias más inesperadas en toda la historia del baloncesto. En Badalona, dónde suspiran con un último 'Last Dance', le adoran y le recuerdan con una sonrisa aquel 2008 para el recuerdo con la Copa y la Eurocup. Que decir de la parroquia azulgrana, destino que eligió para regresar al baloncesto en 2024 tras su break para recuperarse de su salud mental. En el hall del Palau todavía luce su foto en París, hace tres lustros, con la segunda Euroliga de la sección.

Y desde luego, una trayectoria en la NBA envidiable, ganándose el respeto de toda una liga. Ya ha llovido, pero todavía recuerdo trasnochar en su temporada de rookie para ver como conectaba su magia con Anthony Randolph, Kevin Love, Anthony Tolliver o Derrick Williams. Como dolió aquella última lesión en los 'Cavs', cuando Rubio estaba completando una de sus mejores temporadas en la NBA.

Así fue el debut de Ricky Rubio con los Wolves / NBA

Si esperábamos en la charla con Évole saber en qué equipo va a jugar Ricky la próxima temporada, todavía tocará esperar en caso de que ocurra. Dani Miret reconoció en 'Esports BDN' que la posibilidad de verlo de nuevo de verdinegro estaba sobre la mesa. Si tiene que ocurrir, ocurrirá. Pero hoy, tal y como él quiso hacer hace un mes, dando las gracias y mostrando su agradecimiento en algunas capitales españolas del baloncesto por todo lo vivido en ellas, le damos las gracias a Ricky por todo lo que nos ha hecho disfrutar. Y si por lo que sea lee estas líneas, que lo tenga claro: le queremos y le admiramos.