Jodido, pero contento por Jasikevicius

Jasikevicius se proclamó campeón de la Euroliga con Fenerbahçe / Twitter: @FBBasketbol

Desde el sofá de casa (este fin de semana tocaba librar) y antes de cambiar de canal para ver el Athletic - Barça, escribo estas líneas mientras veo la celebración de Fenerbahçe, que se acaba de proclamar campeón de la Euroliga tras derrotar a Mónaco en la gran final (70-81). Un partido por el título que no pasará a la historia, pero que sí que ha sido terriblemente disputado.

Las cámaras del Etihad Arena de Abu Dabi buscan constantemente a un Sarunas Jasikevicius que ya sabe lo que es ganar el título continental como jugador y como entrenador. Hasta que no ha quedado medio minuto, no ha bajado sus revoluciones y no ha cesado ni en su intensidad ni en sus gritos. No sé exactamente el qué, pero algo estaba siendo injusto con uno de los mejores entrenadores del continente y que todavía no había levantado la Copa.

Es una sensación extraña la que me invade, pero no tengo dudas de que la gran mayoría de la afición del Barça vive un sentimiento similar. Porque Saras siempre será uno de los nuestros, y si toca olvidar alguna declaración ‘polémica’ tras su salida del Palau, pues se hace, solo faltaría.

Saras Jasikevicius ya tiene su primera Euroliga como entrenador / EFE

Y es una sensación agridulce porque todos imaginábamos a Jasikevicius levantando su primera Euroliga como entrenador del conjunto azulgrana. Dirigiendo a uno de los equipos de su vida y de su corazón, tal y como compartió a través de sus redes sociales cuando el equipo de Hansi Flick ganó la última Copa. Incluso estos días en Abu Dabi, con una divertida anécdota con un periodista seguidor del Inter, verdugo de los catalanes en la Champions.

Me apetece muy poco repartir culpas sobre quién es el responsable de que Jasikevicius no esté a día de hoy en el Barça. Desde su salida, el proyecto azulgrana se ha tambaleado, por el momento, con dos entrenadores, con dos ausencias consecutivas en la Final Four de la Euroliga, y sin títulos. Desde luego, salta a la vista que prescindir de Saras no fue la opción más inteligente.

Esta temporada, Jasikevicius ha vivido lesiones importantes en su roster. Scottie Wilbekin cayó en combate a principios de curso. También sufrió problemas físicos Wade Baldwin, y la planificación el pasado verano en el puesto de ‘5’ fue deficiente.

Sarunas Jasikevicius se llevó un duro correctivo en su regreso al Palau / Dani Barbeito

Pero el club se ha movido en el mercado, le ha dado a Saras los recursos que necesitaba, y Fenerbahçe, un club cuyos ingresos principales también dependen del fútbol, no ha abandonado a su sección de baloncesto, y ahora recoge los frutos de su inversión.

Hemos echado mucho de menos las explicaciones de los responsables que han decidido que el Barça no acometiese fichajes esta temporada. Es un asunto recurrente, igual que las veces que Joan Peñarroya ha tenido que ejercer de portavoz de la sección. A final de temporada ya será tardísimo, pero tocará que den la cara.