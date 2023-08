Joao Félix: prioridad o capricho

El club cree que el delantero puede ser un buen refuerzo deportivo y económico El cuerpo técnico no lo ve claro, pero nadie duda de su calidad

Algunos discursos en el Barça no cuadran a poco más de 10 días de que acabe mercado. Lo único que parece claro que genera consenso es que el equipo necesita un lateral derecho de nivel para poder competir por todo. Hay criterios distintos sobre quien debe venir, pero parece bastante claro que se cumplirá una decisión de club validada por el entrenador. Pero a partir de ahí, todo entra en un limbo que se aclarará seguramente el último día de la ventana de fichajes y que puede acabar con la llegada de Joao Félix para refozar el ataque tras la salida de Ousmane Dembélé.

¿Es el fichaje que necesita el Barça para completar la plantilla? Las altas instancias tienen clarísimo que se trata de una oportunidad de mercado, mientras que el entorno cercano del entrenador lo ven más como un capricho. Una ayudita que se le hace a Jorge Mendes por un futbolista que tiene serios problemas en el Atlético de Madrid.

Xavi prioriza claramente un centrocampista ofensivo que tenga último pase para que pueda ayudar en partidos cerrados como el de Getafe. Alguien que ayude con la creación y con el gol pero que no sea delantero. Y eso no cuadra con Joao Félix. Desde los despachos creen que el portugués se acoplaría al juego blaugrana, podría crecer y convertirse en una estrella y se podría aprovechar para el futuro. Y, además, se contaría con un futbolista con la vitola de crack que paliaría las decepciones por no fichar a Messi, Neymar o Bernardo Silva. Hay un pulso evidente, aunque el club tiene las de ganar.

Y es que en la planificación de fichajes hay decisiones que favorecen al entrenador, otras a la dirección deportiva y otras son más de club. Trabajar en equipo lleva a tensiones en algunos momentos, pero todos trabajan con la vista puesta en que el equipo de el salto definitivo en Europa y recupere el prestigio perdido.

Tal vez Joao Félix no sea una necesidad imperiosa, pero tampoco es un capricho. Llegó al Atlético tras un traspaso histórico y ha tenido detalles que demuestran que podría llegar muy lejos si él quiere. Es más una cuestión de carácter. Pero si llegase y Xavi le consigue llevar y le da regulardiad seguro que irá bien. En diez días se sabrá si ficha o no.