Joao Félix debe dar un paso al frente por el bien de su carrera

Joao Félix celebrando su gol en el Metropolitano / VALENTI ENRICH

Parece que los Joaos van a continuar en el Barça. O, al menos, el que menos lo esperaba: Joao Félix. La continuidad delportugués es casi indefendible desde el punto de vista deportivo visto el rendimiento que ha dado ya no solo en el Barça sino en sus últimos tiempos en el Atlético y el Chelsea, pero le ven recuperable y económicamente puede cuadrar en forma de cesión con salario bajo.

Es una decisión que ha pasado por las manos de un Flick que ya le quiso para el Bayern y que parece convencido de que puede moldearle para recuperar su mejor versión.El técnico alemán sabe que se la juega y mucho optando por darle una nueva oportunidad, pero llega a un Barça en el que se deben correr riesgos por la situación financiera de la entidad y la falta de títulos en este último curso.

En defensa del portugués está que el anterior técnico ya no le quería de inicio. Xavi nunca apostó por él aunque acabó dando el OK a su incorporación en el último día de mercado viendo que o venía elportugués o no le iban a traer otro complemento de ataque. Y esa falta de química se notó.

No al principio, dónde Joao Félix se redimió para el fútbol e hizo soñar con su recuperación pero si en la segundaparte del curso. Cuando el proyecto empezó a zozobrar, Xavi apostó por los suyos y Joao se desconectó acabando con más tristeza que gloria. Quizás con un poco más de continuidad se hubiese visto otro tipo de jugador, pero acabó dejando muchas dudas.

Flick sí que va dar la cara por él desde el inicio y Joao desea seguir en el Barça, convencido de que es el mejor ecosistema para recuperar su versión del Benfica. Puede que el alemán lo consiga,pero de lo que no hay duda es que el portugués debe dar un paso al frente si no desea tirar su carrera por la borda. Flick le da su última oportunidad y debe aprovecharla. Por él y por el técnico alemán. En elBarça tuvo actuaciones de mérito en partidos importantes y siempre ha tenido el cartel de crack. Es ahora cuando de verdad debe demostrarlo porque el Barça necesita no fallar en los fichajes. Y aquí hay riesgo.