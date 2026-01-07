João Cancelo, otro acierto quirúrgico de Deco

Deco marca perfil con la incorporación de João Cancelo, que vivirá su segunda etapa como cedido en el Barça, ahora procedente del Al-Hilal, de Arabia Saudí. En un período de reestructuración financiera, aún con recursos limitados para reforzar la primera plantilla, el director de fútbol actúa con una precisión encomiable. Acude con cuentagotas al mercado y le trae a Hansi Flick futbolistas especialistas en su demarcación, de solvencia acreditada, que suben el nivel futbolístico y la media de edad de una plantilla joven y al alza, en la que la llegada de experiencia potencia el proceso de maduración individual y colectivo.

Cancelo es un gran acierto se mire por donde se mire. Un jugador que conoce la casa y el vestuario, que quiere volver (ha priorizado el Barça frente al Inter de Milán), de rendimiento inmediato y con la virtud añadida de la polivalencia táctica.

Deco, que vive su primera experiencia en los despachos de un club, aprende muy rápido de los resbalones, como adelantar al mercado invernal y precipitarse con la incorporación de Vitor Roque.

Con un calendario infernal y comprimido por el Mundial de 2026, no tenía ningún sentido traer ahora a una joven promesa como Luiz Benedetti, el central zurdo brasileño de 19 años del Palmeiras que monitoriza la secretaría técnica y que tiene perfil para actuar en el sistema defensivo de Hansi Flick, y lanzarlo a los leones sin pretemporada.

Deco lo tiene muy claro. No quiere medianías. Por eso, se ha acabado repitiendo el patrón de las últimas operaciones, que tienen un denominador común futbolístico y que se han realizado con celeridad y sin ruido mediático.

Así fichó a Szczesny, a quien se convenció para que aparcara su jubilación y se convirtiera en el portero titular del triplete doméstico de 2025; apostó por Joan García, con el que se adelantó la transición bajo palos con un Ter Stegen castigado por las lesiones y por el que, por solo 25 ‘kilos’, se adquirió a quien es ahora mismo el mejor cancerbero del mundo, aunque Luis de la Fuente sea el único que no se haya enterado; o se dio luz verde a la llegada por cesión de Marcus Rashford, que cumple su sueño de vestirse de blaugrana y vuelve a florecer, como avalan unos muy buenos registros ofensivos en este primer tramo de la temporada, con 7 goles y 11 asistencias en 25 actuaciones.

Lo de Roony Bardghji responde a otro perfil: es una apuesta low cost patrocinada por el área de scouting, de aquellas que deben hacerse porque no implican riesgo. Ya es una operación financiera rentable, porque el valor de mercado del extremo sueco se ha apreciado.

El contrato temporal de Cancelo tiene el valor añadido de que no hipoteca las decisiones que Deco y Flick deben tomar para reforzar el eje de la línea defensiva, después de que se haya acabado sustituyendo la baja del añorado Íñigo Martínez por la reconversión del obrero Gerard Martín como central zurdo, lo que es otro logro de Flick y su cuerpo técnico en el manejo de la plantilla. El Barça, pues, acudirá a la ventana veraniega en busca de un zaguero de calidad, con prestaciones y perfil para llegar y ser titular.

El mensaje transmitido al mercado es que las decisiones estratégicas deportivas —fichar o no un ‘9’, quedarse a Rashford y adquirir un central de jerarquía— se tomarán cuando realmente corresponda y no por la presión surgida de los imprevistos acaecidos en el día a día.