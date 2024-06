Joan Peñarroya, un Grimau... pero con mucha experiencia

Joan Peñarroya se ha enfrentado decenas de veces al Barça / EFE

Con la Champions conquistada en Colonia presidiendo la charla, Carlos Ortega admitió a SPORT que algunas decisiones de esta temporada "quizá no me habría atrevido a tomarlas en mi primera temporada en los banquillos. Dar entrada a los jóvenes, no sé, no lo habría visto".

Tiene mucha razón el malagueño. Eso de llegar a un banquillo sin experiencia en el deporte profesional tan solo se ha visto con Pep Guardiola, que pasó del Barça B (Tercera División) directamente al primer equipo e hizo historia al ganar 14 títulos de los 19 que disputó, perfeccionando el sistema de toque que implantó Johan Cruyff y que había seguido Frank Rijkaard.

Ahí ha radicado uno de los principales problemas de Roger Grimau, una apuesta de la casa que tan solo había dirigido al filial en LEB Oro y en LEB Plata. Ahora llega Joan Peñarroya, un técnico que cuenta con casi tres lustros de experiencia en la elite después de unos inicios modestos.

El exalero que pasó a la historia del BAXI Manresa como campeón de la Copa del Rey en 1996 (se fue a León la siguiente campaña en la que los del Bages reinaron en la Liga Endesa) tenía claro que para adquirir esa experiencia tan valiosa era preciso forjarse desde abajo y estuvo cuatro años en el CB Olesa i Navàs (Liga EBA).

Joan Peñarroya es todo carácter / EFE

En 2010 consideró que ya estaba preparado e inició una andadura de ocho años en un MoraBanc Andorra al que ascendió desde la LEB Plata hasta la Liga Endesa en 2014. Cuatro años después se fue Manresa y de allí a un San Pablo Burgos al que había ascendido Diego Epifanio y con el que ganó dos Champions y una Intercontinental para después dirigir al Valencia Basket y a un Baskonia en el que fue destituido. Era un problema de plantilla, ya que Dusko Ivanovic ni ha clasificado al equipo para los play-off de la liga, con dos grandísimos jugadores como Markus Howard y Chima Moneke más Costello, a veces Sedekerskis... y poco más.

Con Peñarroya el Barça ficha a un técnico que jugó 16 años en la elite y lleva ya 14 a primer nivel en los banquillos. Ficha a un enamorado de la defensa, alguien capaz de hacer creer a sus jugadores y de marcharse como un basilisco del Palau tras ser descalificado con el San Pablo Burgos.

De hecho, ya sonó con fuerza su llegada en 2020 cuando el club terminó decantándose por la continuidad de Pesic. La apuesta anterior a Roger Grimau por un entrenador catalán no salió nada mal. El Barça llevaba tiempo siguiendo a Xavi Pascual desde que entrenaba al Olesa al que también dirigió después Peñarroya y, sobre todo, al Aracena. ¿se repetirán esos éxitos con el egarense?