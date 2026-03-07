Con Joan, Pedri y Lamine, el Barça es invencible

Resumen, goles y highlights del Athletic Club 0 - 1 FC Barcelona de la jornada 27 de LaLiga EA Sports / LALIGA

El Barça estaba obligado a ganar para no ceder terreno ante el Madrid, y cumplió. Tres puntos, misión resuelta y cambio de chip. Ahora toca la Champions. Del partido, hay poco positivo más allá de la victoria.

Bueno, la confirmación que hay un Barça con Pedri y otro radicalmente distinto sin él. Y luego está Lamine Yamal, un futbolista que, incluso en noches grises, acaba marcando la diferencia. El joven delantero vive en la imprevisibilidad permanente, y ahí reside su grandeza. Cuando aparece, no hay defensa capaz de anticiparlo. Junto a Joan Garcia y Pedri se han convertido en el tridente imprescindibles para competir en La Liga y en Europa.

En el resto, el reparto de papeles empieza a estar demasiado claro. Están los que siempre responden y los que convierten cada partido en un ejercicio de paciencia. Cancelo, Rashford y Ferran volvieron a instalarse en ese segundo escalón, el de los futbolistas que desesperan más de lo que aportan. En cambio, Cubarsí, Eric o Fermín siempre ofrecen compromiso y rendimiento.

A estas alturas de la temporada ya no hay margen para la estética. Cada partido es una final y las finales se ganan. Vendrán más encuentros espesos y poco brillantes, pero en este tramo del curso el triunfo está por encima del espectáculo. De momento, el Madrid sigue a cuatro…

El 8-M y el deporte

Lo que todavía falla en el deporte femenino no es lo que hacen las mujeres, sino la forma en que se juzga lo que hacen. Esa comparación constante con el deporte masculino busca más desacreditar que comprender.

A estas alturas, debería resultar innecesario recordar que hombres y mujeres no parten de la misma realidad física. La fuerza, el peso o la constitución son distintos y, en consecuencia, también lo son los resultados y las marcas. No hay más.

Lo verdaderamente inadmisible es que el recelo persista cuando hablamos de talento, inteligencia, disciplina o capacidad de trabajo. Ahí ya no existe ninguna razón biológica que pueda servir de coartada, sino únicamente un machismo disfrazado de opinión.

Por desgracia, ese desprecio no se limita al deporte. En el periodismo deportivo también siguen produciéndose comparaciones tan injustas como reveladoras. Eso significa que, para algunos, las diferencias entre mujeres y hombres no se reducen al plano físico. Esa es, precisamente, la parte más preocupante de esta realidad.

Que tengan un feliz 8-M.