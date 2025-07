Con Joan, sin Nico... y con La Masía preparada

El Barça presume de La Masia tras la Supercopa de España / FC Barcelona

En tres días empieza a rodar el Barça 2025-26. La locura del fútbol actual: mientras algunos equipos ni siquiera han finalizado la temporada otros van a empezarla. El 'mercato' acaba de comenzar pero en el Barcelona, con Joan Garcia y Nico Williams, ya ha habido mucho ruido. La razón es sencilla: eran dos oportunidades del mercado que el Barça debía afrontar sin miedo.

FC Barcelona

En el caso del portero, todo ha salido bien: acuerdo y pago de la cláusula de rescisión. En el del delantero, en cambio, no ha habido entente. Williams quería salir del Athletic, movió sus hilos con sus colegas azulgranas, el Barça inició una operación que no tenía prevista, Lamine Yamal no paró de mojarse en las redes sociales y, finalmente, la regla del fair-play financiero y la negativa de asumir cualquier riesgo por parte del jugador hicieron el resto.

Una de tantas operaciones frustradas. ¿Con demasiada exposición? Valórenlo ustedes. El de Nico no será el primero ni tampoco el último gatillazo del verano. Ahora, por ejemplo, que nadie piense que la operación Luis Díaz va a ser sencilla. Todo lo contrario: a pesar de la buena voluntad del delantero colombiano hay demasiados actores para cerrar un fichajazo como éste en tres días.

En este sentido, el Barcelona trabaja con la tranquilidad de saber que la plantilla actual es buena y que todavía tiene margen de mejora. En lo colectivo, porque Flick quiere introducir matices en sus ideas, por ejemplo, poniendo extremos en las dos bandas -de ahí que Deco esté insistiendo en esta demarcación- o, por ejemplo, consolidando el control del partido desde la posesión con menos idas y venidas de las exhibidas el año pasado.

¿Fichajes? Solo si son buenísimos. Hace falta profundidad de banquillo pero no a cualquier precio

En lo individual, más de lo mismo. Lamine Yamal va a ser mejor y la base del proyecto es tan joven que cada año de experiencia es oro para reducir los errores y mejorar las prestaciones. Y, también, porque Araujo -si se queda- y Gavi van a estar al cien por cien de sus posibilidades una vez superadas sus largas lesiones, y porque Olmo ya ha superado su primer año de adaptación. Además, Marc Bernal, titular para Flick en las tres primeras jornadas de la Liga pasada, va a ir entrando en el equipo tras su grave lesión para tratar de aportar su calidad en el tramo final del ejercicio.

Lo importante para el Barça no es el número de fichajes que vaya a realizar sino la calidad de los mismos. Los que lleguen deben ser buenísimos. Seguro que Deco no se olvida del barro por el que el Barça ha transitado en los últimos años y que ha provocado que todavía hoy haya charcos en el camino.

De momento, pensando en el futuro, le gustan el extremo sueco Roony Bardghji, de 19 años y el mediapunta croata, Lovro Chelfi, de 18. Son experimentos pero le pagan para esto, para ver fútbol y para tomar decisiones.

De lo que seguro que Deco no se olvida es que detrás de todo esto hay un tesoro único que se llama Masía, que salvó el año pasado y que va a estar preparado para salvar el que viene.