Joan Laporta dimitirá el lunes con los deberes hechos

El próximo lunes, Joan Laporta presentará la dimisión como presidente del Barça para presentarse a la reelección y ser candidato en los comicios que se celebrarán el 15 de marzo, el primer día posible según marcan los Estatutos del club.

Pondrá Laporta fin a su primer mandato en su segunda etapa en el palco del Spotify Camp Nou, al que regresó en marzo de 2021 tras ganar las elecciones ante Víctor Font y Toni Freixa. Seguro que ha hecho algunas cosas mal, que se pueden discutir algunos contratos, algunas comisiones o la gestión del adiós de Messi, Xavi o Koeman, con quien, por cierto, ya rehizo la relación. Pero tan cierto como eso es que hay pocos socios que sientan los colores del Barça como lo hace Laporta y que en estos casi cinco años lo ha dado todo para que el club dejase atrás la profunda crisis en la que estaba en aquel 2021. Crisis deportiva tras aquel doloroso 2-8 de Lisboa y crisis económica tras una pandemia que destapó una gestión más que discutible.

Laporta cogió un equipo que meses atrás había sufrido una de las mayores humillaciones de su historia, un equipo que difícilmente podía renovarse por culpa de infinidad de contratos que provocaron que cuando los nuevos gestores tuvieron conocimiento de ellos, se echasen a temblar. Son palabras tanto de Ferran Reverter como de Mateu Alemany, dos de los ejecutivos que empezaron con Laporta. Deja el todavía presidente del Barça una de las plantillas más valoradas del fútbol europeo. Decía en campaña electoral que La Masia volvería a ser importante para él y ahí están los Lamine, Fermín, Cubarsí, Gavi, Eric y compañía rodeados de buenos fichajes como han sido Joan Garcia, Olmo, Raphinha, Kounde o Lewandowski. A pesar de lo heredado, ha ganado el Barça dos de las últimas cuatro Ligas, además de una Copa, si no contamos la que se consiguió nada más aterrizar Laporta en la presidencia, y tres Supercopas. Acertó en su primera etapa con Txiki Begiristain en la dirección deportiva y con Rijkaard y Guardiola en el banquillo. Y lo ha vuelto a hacer con Deco y Flick. Con ellos, el Barça vuelve a estar entre los favoritos a ganar una Champions.

Plantilla excelente y renovada y recuperación económica, con un presupuesto para esta temporada de 1.075 millones de euros. Se han utilizado palancas, es cierto, pero era necesario hacerlo. Y a todo ello cabe añadir la valentía de haber iniciado las obras del nuevo Spotify Camp Nou en tiempos de crisis. Ha habido retrasos y siempre se discutirá la elección de la constructora, pero la vuelta fue una realidad en noviembre para alegría de los socios. Es momento de balances.