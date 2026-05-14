Joan Laporta se ha comido a Florentino Pérez

Algunas veces ocurre que el pez pequeño se come al pez grande. La rueda de prensa de Florentino Pérez y su posterior entrevista con Josep Pedrerol ha evidenciado que la crisis del Real Madrid no es solo futbolística, es también –y especialmente– institucional. Al todo poderoso presidente se le está yendo de las manos el asunto, y como buen perro viejo sabía que la última bala que le quedaba era esa de la distracción a discreción. Pero es que ni esto le sale bien.

La oratoria de Florentino es tan mala que el disparo que apuntaba a todo el mundo que lo ha señalado, ha acabado incrustado en su propio pie. Aquí es donde la batalla de presidentes empieza a decantarse claramente hacia el lado mediterráneo; mientras uno balbucea y erra continuamente entre barbaridad y barbaridad, el otro es el maestro de la retórica. Si se diese el caso imposible de un cara a cara, presenciaríamos el aplastamiento sin miramientos de Laporta a Florentino. En este ring de comandantes hay un claro y sorprendente ganador: en Madrid pintaban flores con el nuevo estadio, los fichajes millonarios y la crisis profunda del oponente.

En Barcelona pintaban bastos. Pero de repente, la tortilla se ha girado más rápido de lo que nadie podía imaginarse. El estadio que iba a bañar de oro a los de blanco, ha acabado en pufo. Los fichajes galácticos y millonarios han salido rana, hasta tal punto que la estrella máxima, el que iba a hacer que el Real Madrid fuera temido por el mundo entero, parece que ha sido el gran aliado de sus rivales, el caballo de troya futbolístico más majestuoso que se ha visto jamás.

Aquí, en Barcelona, lo que parecía una época de recuperación infinita y desolación copera, se ha convertido en un resurgir precoz: Joan Laporta, el pez pequeño, ha tenido tres grandes aciertos que han hecho que se zampara sin despeinarse a Florentino Pérez, el tiburón. El primero, y el orden es puramente aleatorio, es el acuerdo con Spotify que está dando la mayor visibilidad, ilusión al aficionado y estética a un Barça en auge del que todas las estrellas del pop y el rock quieren formar parte. El segundo es Hansi Flick, el capitán de este barco.

Y el tercero es el nuevo Camp Nou, del que los problemas comunicativos de su vuelta se han disipado al ver que nuestro estadio se convertirá en el más grande y bello de Europa. Todo esto, sumándole la plantilla repleta de joyas de casa con Lamine al mando, son los culpables del jaque mate al presidente blanco. Un presidente que ahora ya solo le queda la excusa de Negreira para tapar sus fracasos deportivos e institucionales; pero solo hace falta mirar los baños continuos del Barça al Madrid para destapar una mentira. El tiburón, quizás, debería preguntarse si quienes se vendieron fueron sus futbolistas, sino no se entiende el aplastamiento y el toreo de los blaugranas a los blancos durante todo este siglo.