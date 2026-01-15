Joan Garcia sostiene a un Barça fiable

El Barça de Hansi Flick transmite seguridad, aunque no siempre brillo. El equipo tuvo el partido controlado en todo momento y sus futbolistas mostraron una actitud intachable, pero volvió a quedar claro que generar ocasiones de gol sigue siendo una asignatura pendiente cuando no está Pedri.

Su ausencia pesa demasiado en el centro del campo. Bernal y Casadó hicieron lo que pudieron, pero aún no tienen el ritmo ni la jerarquía necesarios, y además el Racing se mostró como un rival trabajado, con buen trato de balón y las ideas muy claras.

Aun así, el Barça se complicó más de lo necesario por culpa de sus propias imprecisiones. Falló en defensa, con un Gerard Martín poco preciso, y también arriba, donde Rashford sigue sin acierto de cara a portería. Detalles que no pusieron en peligro el control del partido, pero sí evidenciaron que al equipo todavía le faltan recursos cuando el guion se le atasca.

Lo más positivo fue ver a Lamine Yamal asumir galones con naturalidad y personalidad. El Barça apenas perdió el mando del encuentro, aunque sí dio la sensación de que le faltaba imaginación para desmontar la ordenada defensa local. La segunda parte fue un monólogo azulgrana que solo encontró premio en el minuto 66, tras una asistencia exquisita de Fermín y una definición certera de Ferran Torres, en una transición de manual que el equipo ejecuta casi de memoria.

La mejor noticia para Flick es que su Barça es siempre un equipo reconocible. No deslumbra, pero es fiable, sabe sufrir y compite durante los noventa minutos. La prueba fue el paradón final de Joan Garcia, que evitó la prórroga y, con ella, sustos innecesarios.

En definitiva, el próximo lunes los azulgranas estarán en el sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. Es decir, que, a diferencia de otros, siguen optando a todos los títulos posibles en los que compiten.