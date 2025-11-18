Joan Garcia, otro regreso urgente y determinante

El Barça fue valiente con el fichaje de Joan Garcia. No por lo que pagó, que fue una oportunidad única de mercado, un chollo al precio que se ha puesto esto de los fichajes, sino porque apostó todo por él sin importarle meterse en un lío con Ter Stegen que podía salir carísimo, casi ruinoso a poco que al meta alemán le diera por enrocarse y quedarse tres años al sol de la Costa Brava, o de Castelldefels, que para el caso es lo mismo. Estaremos de acuerdo en que la apuesta fue total: todo a Joan García. Cuarenta y escasos partidos en Primera contra toda una carrera, cuatro años en la Bundesliga y diez en el propio Barça. Olé tus...

Lo dicho, una apuesta a lo grande. La sangre no llegó al río porque Ter Stegen tuvo que pasar por el quirófano y Joan, y Flick, también Flick, regatearon la presión. Pero el destino también se llevó por delante al nuevo portero, rotura de menisco mediante. Solo quedaba Szczesny y esta vez no se ha repetido el milagro del año pasado.

El polaco ha parado lo justito, sin más. Para entendernos, no ha ganado puntos, como ganan los grandes porteros de los grandes equipos, no hace falta poner ejemplos. ¿O sí? Courtois mantiene vivo al Madrid, eso es una evidencia. Y el caso de Sommer, el guardameta del Inter el año pasado en la semifinal de la Champions en la que cayó el Barça, parece también evidente.

La apuesta por Joan adquiere en estos momentos, y en estas circunstancias, su máxima dimensión. Es, junto al de Raphinha, otro regreso determinante, absolutamente determinante dada la urgencia de que el portero vuelva a ganar puntos en el Barça.

