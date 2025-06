Joan Garcia se mostró así de feliz tras el anuncio oficial de su fichaje por el Barça / Javi Ferrándiz

Gustau Biosca (L'Hospitalet, 1928 - Barcelona, 2014), defensa central del Barça de los años 50 explicó en una entrevista en el programa 'Aquest anys Cent' que un día en la mesa comentó que "el Madrid me ha hecho una oferta. Al oírlo, mi padre levantó la cabeza del plato, me miró y volvió a la comida. No tuvo que decir nada. Y de aquel tema no se habló nunca más".

Una mirada había sido suficiente. Si fuera ahora, es probable que la oferta la hubiera trasladado al padre, aunque no en la mesa familiar en medio de una comida, que le habría contado al hijo la retahíla de clubs que tiene detrás con el propósito de sacarle el máximo provecho posible, fuera a través de una renovación o de un traspaso.

Hace justo unas semanas, me encontré en medio de una discusión entre dos jóvenes aficionados al fútbol, uno del Barça y otro del Espanyol. Era uno de esos días en los que ya se veía que el portero Joan Garcia acabaría en el club azulgrana. El del Barça sacaba pecho y afirmaba que un amigo de Sallent que le conocía bien le había asegurado que "Joan es del Barça de toda la vida", y recordaba las fotografías que habían empezado a circular de él de pequeño con la camiseta azulgrana. "¡Una!", exclamó del del Espanyol e, indignado, añadió que "Joan es más perico que el escudo.". Al menos, que no les quitaran el sentimiento, venía a reclamar.

Yo no tenía ni ganas de discutir, ni tiempo. Sin embargo, el entusiasmo y la vitalidad de los dos jóvenes era fascinante, casi tanto como la candidez con la que el espanyolismo ha reaccionado al fichaje de Joan Garcia por el FC Barcelona. De modo que intervine. "Mirad, Joan Garcia es un profesional del balón, se dejará estar de los sentimientos que pueda tener hacia un club u otro, y escogerá la opción que más le convenga, a económica y deportivamente", les dije.

"¡Ah!. Y esto vale para cualquier jugador, también para los del Barça -añadí dirigiéndome al culé-. Si el club quiere conservar a Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí y todo el grupo, tendrá que estar a la altura económica y deportiva que creerán merecer".