Joan Garcia, la mejor decisión

Joan Garcia será el gran protagonista del derbi de esta noche en Cornellà. Los aficionados del Espanyol esperan de uñas a quien fue uno de sus ídolos la pasada temporada. Saben que sus intervenciones representaron más de media salvación para el equipo de Manolo González, pero no le perdonan que fichase por el Barça. El ambiente contra el de Sallent será tan hostil que en el propio Espanyol temen incidentes graves que podrían significar el cierre del estadio. Por ello, han hecho un llamamiento a la calma y han colocado ya redes detrás de la portería que está en el fondo que ocupan los seguidores más radicales.

Que un perico esté enfadado con Joan Garcia puede ser comprensible, pero los seguidores deberían analizar bien una operación que resultó ser muy beneficiosa para todas las partes, también para el Espanyol. Lo fue para el Barça porque por 25 millones de euros logró contratar al mejor portero español del momento, un guardameta con un gran presente y un sensacional futuro que lleva ya unos meses dando puntos al equipo de Hansi Flick con sus paradas. Se notó su ausencia por un problema de menisco durante el mes de octubre y el inicio de noviembre. Encajaron los azulgranas 17 goles en nueve partidos. Con él de vuelta, solo una derrota en ocho partidos y tres porterías a cero. Su presencia es una de las explicaciones para entender que el Barça sea líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y lleve once puntos más que la temporada pasada con dieciocho partidos de Liga disputados.

La operación también fue todo un acierto para el portero de Sallent, pues, como profesional que es, ha dado un salto en su carrera. Lo ha dado a nivel económico y también a nivel deportivo. En el Barça, va a poder ganar todos los títulos en disputa y está gozando de mayor reconocimiento internacional, habiéndose convertido en un debate nacional si debe ser uno de los tres guardametas que convoque Luis De la Fuente para el próximo Mundial. Y pocos dudan de que debería tener plaza asegurada.

Y aunque un buen número de seguidores del Espanyol no lo quieran reconocer, la operación fue buena para el club blanquiazul. Ingresó el Espanyol 25 millones de euros por Joan Garcia que permitieron a Fran Garagarza, su director deportivo, llevar a cabo un gran mercado de fichajes en verano, además de renovar a Javi Puado. Pudo fichar a Roberto y a Urko, que habían rendido bien como cedidos, a Riedel y lograr la llegada de otros jugadores como Dmitrovic, que está cubriendo bien la baja de Joan Garcia, Dolan o Kike García. Con aquel dinero, el Espanyol ha confeccionado una plantilla que es quinta en la Liga. Está claro que la operación fue buena para todas las partes.